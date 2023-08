Oranje-uitblinker Esmee Brugts maakt droomtransfer naar FC Barcelona

Delen via E-mail

Esmee Brugts maakt een droomtransfer naar FC Barcelona. De Oranje-international komt transfervrij over van PSV en tekent bij de Catalaanse grootmacht een contract tot de zomer van 2027.

De twintigjarige Brugts speelde de afgelopen drie seizoenen voor PSV. Het talent koos er deze zomer voor om haar aflopende contract niet te verlengen in Eindhoven. Brugts speelde bij PSV als aanvaller, maar wordt bij Oranje door bondscoach Andries Jonker vaak als vleugelverdediger gebruikt.

In totaal speelde Brugts 75 wedstrijden voor PSV. Afgelopen seizoen kwam de twintigvoudig international in vijftien competitiewedstrijden tot acht doelpunten.

Tijdens het WK in Australië en Nieuw-Zeeland was Brugts een van de uitblinkers bij Nederland. Met twee identieke afstandsschoten maakte ze twee prachtige goals tegen Vietnam, waarna Oranje als groepswinnaar doorging.

FC Barcelona geldt als een grootmacht in het vrouwenvoetbal. De Spaanse ploeg werd de voorbije vier seizoenen landskampioen. Vorig jaar veroverde FC Barcelona de Champions League door in een spectaculaire finale in Eindhoven VfL Wolfsburg met 3-2 te verslaan.