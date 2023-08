United van Ten Hag breekt met veelbesproken Greenwood na intern onderzoek

Manchester United breekt met Mason Greenwood na een intern onderzoek naar beschuldigingen van seksueel misbruik en huiselijk geweld van de aanvaller. De club van trainer Erik ten Hag en de Engelsman concluderen gezamenlijk dat er voor de speler geen toekomst is op Old Trafford.

De 21-jarige Greenwood werd begin 2022 opgepakt op verdenking van verkrachting en mishandeling van zijn vriendin Harriet Robson. Zij had op sociale media foto's van verwondingen aan haar lichaam gedeeld. Ook publiceerde ze een spraakbericht, waarin Greenwood haar min of meer tot seks dwingt.

Afgelopen februari meldde de politie van Manchester dat alle aanklachten tegen Greenwood waren ingetrokken. United startte vervolgens een onderzoek en komt nu tot het oordeel dat de speler zijn heil elders moet zoeken.

"We concluderen dat het materiaal dat online verscheen over Greenwood niet het volledige beeld geeft", meldt United in een verklaring. "Mason is niet schuldig aan datgene wat hem verweten werd. Mason erkent wel dat hij fouten heeft gemaakt."

"Alle betrokkenen, inclusief Mason, erkennen de problemen die zich zullen voordoen als hij zijn carrière weer oppakt bij United. Daarom is gezamenlijk bepaald dat het beter is als hij zijn loopbaan elders vervolgt. We zullen met Mason om de tafel gaan om snel tot een oplossing te komen."

Mason Greenwood maakte 35 doelpunten in 129 duels voor Manchester United. Foto: Getty Images

Greenwood: 'Ik heb fouten gemaakt'

Greenwood laat in een verklaring weten begrip te hebben voor de reacties die de zaak teweeg heeft gebracht. "Ik begrijp dat mensen mij veroordelen op basis van wat ze hebben gezien en gehoord op sociale media. Sommigen zullen het ergste van me denken."

"Ik ben opgegroeid met het idee dat iedere vorm van geweld - in elke relatie - verkeerd is. Ik ben in februari vrijgesproken, maar ik accepteer dat ik fouten heb gemaakt in mijn relatie. Ik begin te leren wat mijn verantwoordelijkheden als profvoetballer zijn. En ik zal me focussen op mijn verantwoordelijkheden als vader en partner."

Greenwood en Robson zijn nog steeds een stel. Ze werden vorige maand voor het eerst ouders, zo meldden ze met een foto van een babyhandje op Instagram.