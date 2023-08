Dessers heeft zin in 'speciale wedstrijd' tegen PSV: 'Weten hoe gevaar te creëren'

Rangers FC-spits Cyriel Dessers kijkt uit naar de 'speciale wedstrijd' tegen PSV in de play-offs van de Champions League. De oud-speler van Feyenoord treft de Eindhovenaren dinsdagavond met zijn club op Ibrox voor de heenwedstrijd.

"Het is een speciale wedstrijd voor mij omdat ik de club en het land ken", zegt Dessers. "Ik kijk sowieso uit naar het duel. Iedereen kent de Champions League en iedereen kijkt ernaar. Ik heb begrepen dat de Europese avondjes hier (op Ibrox, red.) iets extra's geven. Ze halen het beste uit spelers. Daar heb ik zin in."

Dessers is bezig aan zijn eerste weken bij Rangers. In het seizoen 2021/2022 speelde hij op huurbasis voor Feyenoord, het seizoen daarna kwam hij bij Cremonese in Italië terecht. Rangers pikte hem deze zomer op. Vlekkeloos ging de voorbereiding bij zijn nieuwe club niet. "Ik had een blessure en moest buiten het veld veel regelen. Maar bijna alles is nu afgehandeld. Ik kan me volledig concentreren op het voetbal."

De Belg is bij Rangers een van de aanvallers met Eredivisie-ervaring, naast oud-PSV-speler Sam Lammers en Danilo. De Braziliaan speelde vorig seizoen nog voor Feyenoord, maar verkaste deze zomer net als Dessers naar Ibrox. Dessers was zaterdag goed voor een assist op Danilo. "We groeien qua samenwerking. Ik heb er alle vertrouwen in dat die nog beter gaat worden."

De 28-jarige spits verwacht in PSV een pittige tegenstander te treffen. "PSV heeft met Noa Lang, Johan Bakayoko en Luuk de Jong topspelers voorin. Maar we weten ook hoe we met ons spel gevaar kunnen creëren tegen deze ploeg. Alles wat je maar kunt bedenken over PSV, hebben de trainer en analisten in hun voorbereiding meegenomen. We zijn goed voorbereid."

Cyriel Dessers. Foto: Getty Images

'PSV is het sterkte team dat we konden treffen'

Rangers-trainer Michael Beale uit op de persconferentie ook lof voor PSV. "Ik denk dat we tegen het sterkste team spelen dat we in deze fase konden treffen", zegt Beale. "Ongeacht wat er dinsdagavond gebeurt, hebben we ook in de return in Eindhoven een goede wedstrijd nodig. Maar dit is een fantastische kans voor iedereen bij de club."

De Rangers-trainer stelt dat PSV goede investeringen heeft gedaan. Dat deed de Eindhovense club onder meer door voormalig Rangers-speler Malik Tillman van Bayern München te huren. De Schotten huurden Tillman vorig seizoen en wilden dat opnieuw doen, maar werden door PSV afgetroefd. "Malik was fantastisch voor ons. We wensen hem buiten deze wedstrijden om het beste."

Beale hoopt in het tweeluik met PSV op doelpunten van Dessers. De Belg weet hoe het is om te scoren tegen de Eindhovense club. Hij deed het in het seizoen 2021/2022 namens Feyenoord drie keer in twee wedstrijden. "Hij heeft al een historie met doelpunten tegen PSV en doet het goed bij ons", aldus Beale.