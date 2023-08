Aanklager start vooronderzoek naar RKC-spits Kramer na obsceen juichgebaar

De aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek gestart naar de manier van juichen van Michiel Kramer na zijn doelpunt tegen AZ (1-3). De spits van RKC Waalwijk vierde zijn treffer zondag met een obsceen gebaar richting het uitvak van AZ.

Een woordvoerder van de KNVB bevestigt tegenover NU.nl dat door de aanklager wordt gekeken naar het incident. Dit gebeurt omdat scheidsrechter Alex Bos het incident zelf niet had waargenomen. "Er is dit seizoen extra aandacht voor het gedrag van spelers. Er wordt harder opgetreden", zegt een woordvoerder van de KNVB.

Over het onderzoek kan de woordvoerder verder weinig kwijt. "Er zal worden gevraagd naar een verklaring van zowel de club als de speler en naar aanvullende informatie. Dat is een zorgvuldig proces."

RKC-trainer Henk Fraser zei tegen ESPN dat hij de uitleg van Kramer gelooft. "Ik kan me voorstellen dat je de champagnefles tussen je benen hangt. Ik ga me verder niet uitlaten over dit soort zaken. Ik vind ook wel dat we in de totaliteit wat doorslaan."