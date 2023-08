PSV presenteert Dest en neemt hem mee naar Glasgow, ook Noa Lang in selectie

Delen via E-mail

PSV heeft maandag de komst van Sergiño Dest afgerond. De vleugelverdediger wordt met een optie tot koop gehuurd van FC Barcelona. Hij reist direct met zijn nieuwe club naar Glasgow voor de wedstrijd tegen Rangers FC. Ook Noa Lang zit in de selectie.

De overstap van Dest naar PSV lekte zondag al uit. De 21-jarige geboren Almeerder wordt in Eindhoven herenigd met trainer Peter Bosz, met wie hij eerder samenwerkte bij Ajax.

Dest verliet Ajax in oktober 2020 voor Barcelona, waar hij nooit een vaste basiskracht werd. Zijn contract loopt er nog twee jaar door. De international van de Verenigde Staten werd vorig seizoen verhuurd aan AC Milan.

Na zijn aankomst in Eindhoven stapte Dest direct met zijn nieuwe ploeggenoten op het vliegtuig naar Schotland, waar PSV dinsdagavond tegen Rangers speelt in de play-offs van de Champions League.

De beschikbaarheid van Dest geeft trainer Bosz een extra optie achterin, waar de spoeling vrij dun is. Patrick van Aanholt en Philipp Mwene zijn niet fit genoeg om te spelen en Armando Obispo en Mauro Júnior zijn al langer geblesseerd.

Uitblinker Lang is wél beschikbaar. De 24-jarige aanvaller moest zondag de uitwedstrijd tegen Vitesse aan zich voorbij laten gaan door een blessure en was een vraagteken voor de clash met Rangers.

Rangers-PSV begint dinsdag om 21.00 uur. De return in het Philips Stadion is volgende week woensdag op hetzelfde tijdstip. De winnaar van het tweeluik gaat de Champions League in.