PSV begint dinsdagavond aan het tweeluik met Rangers FC om kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren hopen revanche te nemen voor de uitschakeling van vorig jaar. Wat is er in twaalf maanden allemaal veranderd bij de 55-voudig Schots kampioen?

Weinig mensen zagen PSV vorig seizoen de groepsfase van de Champions League nog mislopen na de 2-2 in Glasgow. Maar in Eindhoven voltrok zich voor iedereen die PSV een warm hart toedraagt een drama. De ploeg van toenmalig trainer Ruud van Nistelrooij verloor met 0-1. Daardoor plaatste niet PSV, maar de ploeg van Giovanni van Bronckhorst zich voor de groepsfase van het miljoenenbal.

Dit seizoen krijgt PSV, dat in de derde voorronde van het miljoenenbal over twee duels simpel met Sturm Graz afrekende, een nieuwe kans. De vraag die daarbij vooral opdoemt: is het Rangers van vorig seizoen nog te vergelijken met dat van vorig seizoen? Hoewel Van Bronckhorst als trainer van Rangers de finale van de Europa League en een seizoen later de groepsfase van de Champions League bereikte, is hij niet meer de trainer van 'The Teddy Bears'.

De Rotterdammer werd in november vorig jaar ontslagen. Dat gebeurde omdat Rangers in de competitie al snel tegen een serieuze achterstand op aartsrivaal Celtic aankeek. En in de Champions League kon de ploeg - die al zijn zes wedstrijden verloor - bepaald geen potten breken. De Schotten ging onder meer met 4-0 onderuit bij Ajax. Op 28 november werd Michael Beale aangesteld als opvolger voor Van Bronckhorst.

Hij kon niet voorkomen dat het seizoen van Rangers voortkabbelde. De club haalde nog wel de finale van de League Cup, maar eindigde op zeven punten achterstand van aartsrivaal Celtic. Dat was voor de Schotse clubleiding een reden om het elftal na het seizoen behoorlijk om te gooien. Elf spelers vertrokken, onder wie de inmiddels bij PSV spelende Malik Tillman en Antonio Colak. De Kroaat maakte vorige seizoen het winnende doelpunt in Eindhoven.

Antonio Colak maakte vorig seizoen het winnende doelpunt voor Rangers tegen PSV, maar is er het komende tweeluik niet meer bij. Foto: Getty Images

Drie aanvallers met een Eredivisie-verleden bij Rangers

Voor aanvallende aanwinsten sloot Rangers de ogen niet bepaald voor spelers met een Eredivisie-verleden. In de Schotse voorhoede spelen drie oude bekenden uit de Eredivisie met een opvallende overeenkomst: geen van hen was een vaste waarde bij de eigen club. De puntspeler is Cyriel Dessers. De Belg is in Nederland vooral bekend van zijn tijd bij Feyenoord. Hij groeide in De Kuip uit tot publiekslieveling, onder meer door doelpunten in de halve finale van de Conference League. Via Cremonese is Dessers nu op Ibrox beland.

In de aanval speelt hij samen met oud-Feyenoorder Danilo, die deze zomer voor zo'n 6 miljoen euro van Rotterdam-Zuid naar Rangers vertrok. De Braziliaan verloor vorig seizoen de concurrentiestrijd van Santiago Giménez en besloot voorafgaand aan een nieuw Eredivisie-seizoen voor Rangers te kiezen.

Maar het bijzonderste verhaal voor de clash met PSV is dat van aanvaller Sam Lammers. De 26-jarige aanvaller verruilde Eindhoven in de zomer van 2020 voor Atalanta. Bij die club kon hij geen indruk maken en ook bij Eintracht Frankfurt, Empoli en Sampdoria was hij weinig succesvol. Rangers haalde hem deze zomer binnen. Lammers kan zodoende gaan scoren tegen de club waarvoor hij zes keer scoorde.

Sam Lammers speelde 29 wedstrijden voor PSV en is nu actief voor Rangers. Foto: Getty Images

Rangers-back deed PSV eerder veel pijn

Op welke andere spelers gelet moet worden? De Nederlandse voetballiefhebber denkt dan aan Todd Cantwell. De langharige middenvelder met de omlaag geschoven sokken speelde in het seizoen 2017/2018 voor Fortuna Sittard. Via Norwich City is hij bij Rangers beland. Verder is het voor PSV letten op rechtsback James Tavernier, die als verkapte aanvaller speelt. Dat is te zien aan zijn statistieken: in 406 wedstrijden voor Rangers scoorde de Engelsman 103 keer en was hij goed voor 117 assists.

PSV doet er ook goed aan de linksback van Rangers in de gaten te houden: Borna Barisic. Toen PSV in de zomer van 2017 uitgeschakeld werd door het nietige NK Osijek (2-0 over twee duels) in de voorronde van de Europa League, was hij de man die een van de doelpunten maakte. Andere bekende Rangers-spelers zijn negenvoudig Engels international Jack Butland, voormalig Southampton-speler Steven Davis en Ianis Hagi, de zoon van oud-topvoetballer Gheorghe Hagi.

In topvorm zijn de Schotten nog niet. In de competitie verloor Rangers één van de twee duels en in de Champions League-voorronde tegen Servette FC (3-2 over twee duels) ging het ook moeizaam. Desondanks zal PSV waakzaam moeten zijn om een nieuw doemscenario te voorkomen.

Rangers-trainer Beale waarschuwde PSV in aanloop naar het duel vast voor de storm die de Eindhovense ploeg in Glasgow kan verwachten. "We willen Champions League-voetbal terug naar Rangers brengen. Het moet een typisch Europees avondje op Ibrox worden, waarin de fans ons erdoor slepen. Al spelen we tegen een heel sterke tegenstander", zei Beale.

Het duel op Ibrox begint dinsdag om 21.00 uur. De return in Eindhoven is volgende week woensdag.