Juventus begint seizoen met ruime zege, Roma en Lazio morsen direct punten

Juventus heeft zondag in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op overtuigende wijze gewonnen van Udinese: 0-3. AS Roma voorkwam in de slotfase een nederlaag tegen Salernitana, terwijl Lazio verrassend verloor van Lecce.

Juventus had wat goed te maken na de teleurstellende zevende plek in het afgelopen seizoen. Udinese bleek de ideale tegenstander. Al bij het ingaan van het rustsignaal was de eindstand bereikt: 0-3.

Juventus schoot uit de startblokken en speelde overtuigend in de eerste helft. Federico Chiesa twijfelde na twee minuten geen moment toen hij de ruimte kreeg en scoorde met een bekeken schot van afstand.

Halverwege de eerste helft verdubbelde Juventus de marge. Dusan Vlahovic scoorde uit een penalty, waarna Adrien Rabiot op slag van rust met een kopbal van dichtbij de 0-3 tegen de touwen werkte.

In de tweede helft schakelde Juventus een versnelling terug en werd het duel professioneel uitgespeeld. Er ging nog een streep door een treffer van Vlahovic vanwege buitenspel. Desondanks kwam de zege van 'De Oude Dame' geen moment in gevaar.

Juve gaat 𝙛𝙪𝙧𝙞𝙚𝙪𝙨 van start 😈

Federico Chiesa schiet binnen twee minuten raak ⚡#ZiggoSport #SerieA #UdineseJuve pic.twitter.com/YKpPJKyWzj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 20, 2023

Roma en Lazio verspelen direct punten

AS Roma kwam in eigen huis niet voorbij Salernitana, de nummer vijftien van het afgelopen seizoen. Andrea Belotti zag de VAR na zeven minuten een streep door zijn openingstreffer zetten. Tien minuten later mocht hij alsnog juichen.

Routinier Antonio Candreva schoot Salernitana in de 36e minuut langszij. De 36-jarige Italiaan verzorgde kort na rust ook de 1-2, waarmee een stunt in de maak leek. Belotti voorkwam dat Roma met lege handen achterbleef door acht minuten voor tijd de gelijkmaker raak te koppen bij de eerste paal: 2-2.

Voor Lazio leek lange tijd geen vuiltje aan de lucht, nadat goaltjesdief Ciro Immobile de vicekampioen op 0-1 had gezet. In de slotfase ging het helemaal mis voor de Romeinen.

In een tijdsbestek van twee minuten boog Lecce het duel helemaal om. In de 85e minuut maakte voormalig FC Utrecht-buitenspeler Pontus Almqvist de 1-1, waarna invaller Federico Di Francesco het Stadio Ettore Giardineiro uit zijn dak liet gaan met de 2-1.

Atalanta wint dankzij late goals

Het Nederlands getinte Atalanta won dankzij een sterke slotfase met 0-2 van Sassuolo. Teun Koopmeiners en Marten de Roon begonnen in de basis. Huuraanwinst - en voormalig PSV-doelwit - Charles De Ketelaere beleefde een droomdebuut. Hij zette zijn nieuwe werkgever in de 83e minuut op 0-1.