FC Barcelona en Frenkie de Jong herpakken zich in La Liga met zege op Cádiz

FC Barcelona heeft zich zondag herpakt van een valse competitiestart. De Catalanen wonnen in eigen huis met 2-0 van Cádiz. Twee late doelpunten brachten de landskampioen de overwinning.

Zonder de geschorste trainer Xavi, maar met Frenkie de Jong in de basis, ging FC Barcelona op jacht naar de eerste zege van het seizoen. Pedri maakte in de 83e minuut het verschil door van dichtbij binnen te glijden: 1-0. In de 94e minuut bepaalde Ferran Torres de eindstand op 2-0.

Barcelona speelt deze jaargang de thuisduels in Olympisch Stadion Lluís Companys, dat verre van uitverkocht was, wegens de verbouwing van Camp Nou. De thuisploeg begon goed aan het duel. Pedri kreeg een uitgelezen mogelijkheid, maar zijn kopbal miste kracht.

Bij vlagen maakte Barça een geïrriteerde indruk, net als in het verhitte openingsduel van het seizoen tegen Getafe (0-0). In de 26e minuut kreeg De Jong geel na een onbesuisde overtreding. Later werden keeper Marc-André ter Stegen en Pedri op de bon geslingerd wegens aanmerkingen op de leiding.

Doelman Jeremías Ledesma onderscheidde zich aan de andere kant met enkele uitstekende reddingen. Vlak na rust raakte Gavi de lat met een kopbal uit een corner en bleven de kansen voor Barcelona zich opstapelen. Zeven minuten voor tijd viel de bevrijdende 1-0. Ilkay Gündogan gaf een listig steekballetje op Pedri, die van dichtbij scoorde.

Ansu Fati leek vlak voor tijd de 2-0 te maken, maar zijn goal ging niet door wegens buitenspel van Robert Lewandowski. Cádiz zocht de aanval in de slotfase, maar het was Barcelona dat toesloeg in de tegenstoot. Torres bleef oog in oog met keeper Ledesma rustig en gooide het duel definitief in het slot: 2-0.