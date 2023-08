Chelsea onderuit tegen West Ham bij dramatisch debuut recordaankoop Caicedo

West Ham United heeft Chelsea zondag de eerste nederlaag van het seizoen toegediend: 3-1. Recordaanwinst Moisés Caicedo beleefde een debuut om snel te vergeten, terwijl Edson Álvarez namens 'The Hammers' zijn eerste minuten maakte na zijn komst van Ajax

West Ham United, met Álvarez op de bank, kwam al na zeven minuten op voorsprong. Nayef Aguerd kopte raak uit een hoekschop van specialist James Ward-Prowse, die eerder deze zomer de overstap maakte van Southampton.

Chelsea kwam op gelijke hoogte via Carney Chukwuemeka. De negentienjarige middenvelder stuurde met een schijnbeweging twee West Ham-verdedigers het bos in en schoot knap raak in de verre hoek.

Voor rust kregen de bezoekers de uitgelezen kans op de 1-2 toen het een strafschop kreeg, maar middenvelder Enzo Fernández faalde. In de tweede helft was het aanvaller Michail Antonio die West Ham opnieuw op voorsprong zette met een harde knal, waarna Mauricio Pochettino in de 61e minuut recordaankoop Caicedo het veld in stuurde.

2:40 Afspelen knop Caicedo veroorzaakt penalty in slotfase

Álvarez debuteert bij West Ham

Zeven minuten na de entree van Caicedo moest West Ham verder met tien man, nadat Aguerd met zijn tweede gele kaart van het veld werd gestuurd na een harde charge.

Met oud-PSV'er Noni Madueke na 75 minuten in het veld probeerde Chelsea een gaatje te vinden in de hechte defensie van de thuisploeg. Aan de andere kant liet David Moyes Álvarez tien minuten voor tijd debuteren om de zege over de streep te trekken.

Chelsea drong aan, grossierde in balbezit, maar het tiental van West Ham United bleef zonder al te veel problemen overeind. Invaller Mykhailo Mudryk - in januari voor 100 miljoen euro overgekomen van Shakhtar Donestk - kreeg een uitgelezen kans, maar zijn volley mislukte hopeloos.

1:05 Afspelen knop Edson Álvarez maakt debuut voor West Ham United

Chelsea gaf al 400 miljoen euro uit

Chelsea liep in de slotfase nog tegen een grotere nederlaag aan. Uitgerekend invaller Caicedo maakte een onhandige overtreding in zijn eigen strafschopgebied, waarna Lucas Paquetá vanaf de penaltystip rustig bleef: 3-1.

Door de pijnlijke nederlaag bij West Ham is de oogst met één punt uit twee duels schraal voor de nieuwe manager Pochettino. De eerste speelronde eindigde in een 1-1-gelijkspel tegen Liverpool.

Chelsea gaf deze transferperiode bijna 400 miljoen euro uit aan nieuwe spelers. In het seizoen 2022/2023 werd er al ruim 600 miljoen euro gespendeerd.