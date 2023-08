Piepjonge debutant Sauer redt Feyenoord bij Sparta: 'Ogen dicht toen ik schoot'

De zeventienjarige debutant Leo Sauer redde zondag op bezoek bij Sparta een punt voor Feyenoord (2-2). De jonge Slowaak hield gemengde gevoelens over aan zijn eerste minuten voor de landskampioen.

Feyenoord leek tegen Sparta lange tijd op weg naar een nederlaag, maar een doelpunt van Sauer in de blessuretijd redde het team van Arne Slot. "Om mijn debuut te maken én te scoren is als een droom die uitkomt", zei de jonge Slowaak bij ESPN.

"Toch overheersen gemengde gevoelens door het resultaat", vervolgde Sauer. Met een overtuigende knal bepaalde hij de eindstand op 2-2. "Ik denk dat het een mooi doelpunt was, maar ik vind het moeilijk om te herinneren wat er precies gebeurde."

"Ik deed mijn ogen dicht en ik ging voor volle kracht. De bal vloog hard in de bovenhoek, dus dat was goed." Sauer vond dat de uitslag recht deed aan het spelbeeld. "Ik denk dat Sparta ook teleurgesteld is door het resultaat. Beide ploegen wilde winnen, maar het was een mooie wedstrijd voor de fans."

🇸🇰🌟 De 17-jarige Leo Sauer redt in blessuretijd een punt voor @Feyenoord!#spafey — ESPN NL (@ESPNnl) August 20, 2023

Trauner verwacht meer van Feyenoorder

Feyenoord-captain Gernot Trauner verscheen zichtbaar teleurgesteld voor de camera's. "We hebben mentaliteit laten zien door een punt te pakken, maar we zijn niet tevreden", zei de van een blessure teruggekeerde Oostenrijker.

"Vorig seizoen speelden we aan het begin van de competitie ook niet goed, maar slaagden we erin om te winnen en de punten te verzamelen. Twee punten uit twee wedstrijden is veel minder dan we verwachtten."

Het gebrek aan snelheid brak Feyenoord op tegen Sparta vond Trauner. "We moesten sneller spelen. We gaven Sparta te veel ruimte in de tegenaanval. De restverdediging was niet in orde, dus we zijn niet tevreden."