Feyenoord ontsnapt aan nederlaag bij Sparta door goal Sauer (17) in blessuretijd

Feyenoord heeft zondag op bezoek bij Sparta ternauwernood een nederlaag weten te voorkomen. Dankzij een doelpunt van de zeventienjarige debutant Leo Sauer in blessuretijd speelde de ploeg van trainer Arne Slot met 2-2 gelijk.

Sauer was direct na rust het veld ingekomen als vervanger van Alireza Jahanbakhsh. De Slowaak haalde in de eerste minuut van de blessuretijd hard uit en schoot in het dak van het doel raak. Daarmee bepaalde hij de 2-2-eindstand.

Halverwege keek de regerend landskampioen tegen een 1-0-achterstand aan door een goal van Charles-Andreas Brym. De Canadees nam tien minuten na rust ook de 2-0 voor zijn rekening. Santiago Giménez zorgde een kwartier voor tijd voor de aansluitingstreffer.

Feyenoord wacht nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. De regerend landskampioen begon de competitie een week geleden met een doelpuntloos gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Eerder verloren de Rotterdammers in De Kuip ook al van PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Feyenoord moest het op Het Kasteel stellen zonder doelman Justin Bijlow. De Oranje-international had in de afsluitende training zijn pols gebroken en is weken uitgeschakeld. Timon Wellenreuther stond onder de lat bij de bezoekers.

PSV is de enige topclub die nog zonder puntenverlies is dit seizoen. Het elftal van trainer Peter Bosz won zaterdag met 1-3 van Vitesse. Ajax speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen Excelsior.

Door twee doelpunten van Charles-Andreas Brym kwam Sparta op een 2-0-voorsprong. Foto: Pro Shots

Feyenoord speelt opnieuw zeer matige wedstrijd

Feyenoord speelde een zeer matige wedstrijd op Het Kasteel en creëerde met name in de eerste helft nauwelijks mogelijkheden. De eerste kans van de wedstrijd was na een half uur voor Calvin Stengs. De aanvaller kreeg van dichtbij een vrije schietkans, maar plaatste zijn poging precies in de handen van Sparta-doelman Nick Olij.

Een paar minuten voor rust was het aan de andere kant wel raak. Op aangeven van Jonathan de Guzman draaide Brym zich knap weg bij Hancko. De Canadees schoot vervolgens door de benen van Wellenreuther binnen: 1-0. Kort na rust maakt Brym ook op fraaie wijze 2-0. De elfvoudig international nam de bal knap aan en rondde beheerst af.

Pas na dat doelpunt slaagde Feyenoord erin om Sparta onder druk te zetten. Quinten Timber was dicht bij de aansluitingstreffer, maar moest zijn meerdere erkennen in Olij. Invaller Yankuba Minteh leek in de 68e minuut wél 2-1 te maken, maar zijn goal werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Santiago Giménez maakte zijn eerste doelpunt van het seizoen. Foto: Getty Images

Giménez zorgt voor aansluitingstreffer

Dankzij Giménez konden de meegereisde Feyenoord-fans in de 76e minuut alsnog juichen. De clubtopscorer van afgelopen seizoen kopte binnen uit een voorzet van Igor Paixão en nam zo het eerste Feyenoord-doelpunt van het seizoen voor zijn rekening.

In de 88e minuut had Pelle Clement de wedstrijd moeten beslissen. De middenvelder mocht in zijn eentje op het doel van Wellenreuther af, maar had niet gerekend op het snelle ingrijpen van de Feyenoord-doelman die de bal zo voor zijn voeten weg plukte.