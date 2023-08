Twente blijft foutloos dankzij moeizame zege op PEC, Heerenveen klopt Utrecht

FC Twente heeft zondag ook de tweede Eredivisie-wedstrijd van dit seizoen gewonnen. De tukkers zetten in Enschede met veel moeite promovendus PEC Zwolle opzij: 3-1. Sc Heerenveen is na een 0-2-overwinning op FC Utrecht ook nog foutloos.

Bij de openingstreffer van Twente speelde geluk een doorslaggevende rol. Een pegel van Michal Sadílek werd na achttien minuten beslissend van richting veranderd.

PEC, dat heel aardig meevoetbalde met de Conference League-deelnemer, kwam voor rust langszij dankzij een strafschop van Ferdy Druijf. De aanvaller mocht aanleggen na een overtreding van Lars Unnerstall op Younes Namli, die naar de grond ging na contact met de doelman.

In de tweede helft speelde Twente minder met de handrem erop, maar onder anderen Sem Steijn liet een aardige kans liggen. PEC was via onder anderen Druijf ook gevaarlijk, maar legde het accent verder vooral op de defensie. Met succes, zo leek het, totdat Steijn een kwartier voor tijd de bal hard in het doel jaagde: 2-1.

Vlak voor tijd zag het er even naar uit dat PEC een strafschop kreeg wegens hands van Mathias Kjølø, maar na een lange VAR-check ging de bal niet op de stip. Dankzij een vrije trap van Michel Vlap werd het nog 3-1. De treffer gaat in de boeken als eigen goal van PEC-doelman Jasper Schendelaar, via wiens lichaam de bal in het net plofte.

FC Twente vervolgt het seizoen donderdag met een uitwedstrijd tegen Fenerbahçe in de play-offs van de Conference League. De return in De Grolsch Veste is op 31 augustus.

Met zes punten is sc Heerenveen uitstekend begonnen aan het seizoen. Foto: ANP

FC Utrecht verliest ook van sc Heerenveen

PEC Zwolle staat daardoor nog steeds met lege handen en dat geldt voor FC Utrecht, dat met 0-2 verloor van het nog steeds foutloze Heerenveen.

Osame Sahraoui opende halverwege de tweede helft de score voor de bezoekers. De aanvaller zette met een fraaie actie Utrecht-verdediger Nick Viergever op het verkeerde been en schoot via de binnenkant van de paal raak.

Diep in blessuretijd bepaalde invaller Daniel Karlsbakk de eindstand. De aanvaller kwam uit de counter alleen voor het Utrechtse doel te staan en schoot, nadat de bal van richting werd veranderd, met wat geluk binnen.