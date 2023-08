Bijlow loopt opnieuw blessure op: Feyenoord-keeper enkele weken uit de roulatie

Feyenoord kan meerdere weken geen beroep doen op Justin Bijlow. De 25-jarige doelverdediger heeft een breuk opgelopen in de pols van zijn linkerhand.

Bijlow mist door zijn kwetsuur de EK-kwalificatiewedstrijden van Nederland tegen Griekenland (7 september) en Ierland (10 september). Hij was een van de vier keepers in de voorselectie, met Mark Flekken (Brentford), Andries Noppert (sc Heerenveen) en Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion).

Bijlow miste de afgelopen seizoenen meerdere duels wegens blessureleed. Eerder dit jaar was de Rotterdammer ook al twee maanden uit de roulatie met een polskwetsuur. In het seizoen 2021/2022 was Bijlow enkele maanden uitgeschakeld met een voetblessure. Hij was net op tijd hersteld om deel te nemen aan de Conference League-finale tegen AS Roma (1-0-verlies).