Feyenoord begint zonder geblesseerde Bijlow en Zerrouki tegen Sparta

Feyenoord moet het zondag in de Rotterdamse stadsderby tegen Sparta stellen zonder Justin Bijlow. De doelman heeft zijn pols gebroken en is weken uitgeschakeld. Ramiz Zerrouki is door trainer Arne Slot gepasseerd en begint op de bank.

Feyenoord meldt dat Bijlow het veld vroegtijdig moest verlaten tijdens de afsluitende groepstraining in aanloop naar het duel met Sparta. Timon Wellenreuther is zijn vervanger.

Op het middenveld krijgt Alireza Jahanbakhsh de voorkeur boven zomeraankoop Zerrouki. Thomas Beelen, die deze zomer overkwam van PEC Zwolle, is de vervanger van Bart Nieuwkoop.

De 27-jarige Nieuwkoop ontving een week geleden in het thuisduel met Fortuna Sittard een rode kaart en is daardoor geschorst. Beelen speelt in het centrum van de verdediging op de plek van Lutsharel Geertruida. Die verhuist daardoor naar de rechtsbackpositie.

Herstelde Trauner begint op de bank

Voor Gernot Trauner komt een basisplek nog net te vroeg. De verdediger zit wel bij de selectie, maar is na maanden blessureleed niet fit genoeg om te starten. Marcus Pedersen staat naar verluidt op het punt om een transfer te maken naar Sassuolo en zit niet bij de selectie.

Feyenoord hoopt tegen Sparta de eerste competitiezege van het seizoen te boeken. De Rotterdammers beleefden een week geleden in De Kuip een valse start en kwamen niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel.