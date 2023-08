PSV heeft met Dest eerste defensieve aanwinst binnen na deal met Barcelona

Sergiño Dest wordt naar alle waarschijnlijkheid de volgende versterking van PSV. De Eindhovenaren hebben volgens verschillende media een akkoord met FC Barcelona bereikt om de 22-jarige vleugelverdediger te huren.

Zowel het Eindhovens Dagblad als Voetbal International meldt dat PSV ook een optie tot koop bedingt op de ex-Ajacied, die in Almere is geboren en uitkomt voor de Amerikaanse nationale ploeg.

Dest heeft bij Barcelona, waar zijn contract nog twee jaar doorloopt, geen uitzicht op een basisplaats. Afgelopen seizoen stalde de Spaanse topclub hem bij AC Milan, waarvoor hij slechts acht competitieduels afwerkte.

Dest werd eind vorig jaar wel opgenomen in de Amerikaanse WK-selectie. Hij speelde in Qatar mee in alle duels van 'Team USA', waaronder de met 3-1 verloren achtste finale tegen Oranje.

PSV zou van plan zijn Dest zondag of maandag al medisch te keuren. Daardoor kan de verdediger nog worden ingeschreven voor het tweeluik met Rangers FC om een Champions League-ticket. De eerste ontmoeting is dinsdag in Glasgow, de return volgende week woensdag in het Philips Stadion.

PSV won eerste duels onder nieuwe trainer Bosz

PSV zette zijn eerste vijf officiële duels van dit seizoen in winst om. De ploeg van de nieuwe trainer Peter Bosz versloeg Feyenoord in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, kreeg twee keer Sturm Graz op de knieën in de derde voorronde van de Champions League en rekende in competitieverband af met FC Utrecht en Vitesse.