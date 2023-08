Ten Hag maakt zich zorgen over gebrek aan doelpunten van Manchester United

Voor Manchester United-manager Erik ten Hag maakt de met 2-0 verloren Premier League-wedstrijd bij Tottenham Hotspur duidelijk waar het pijnpunt bij zijn ploeg ligt: het maken van doelpunten.

Net als tijdens de seizoensouverture tegen Wolverhampton Wanderers liet de ploeg van Ten Hag de nodige kansen liggen. Won United maandag tegen de 'Wolves' nog met 1-0, zaterdag ging het mis in Noord-Londen.

"Over ons aanvalsspel maak ik me geen zorgen, wel over het aantal doelpunten. Dat wisten we al, daarom legden we ook een aanvaller vast", refereert Ten Hag in gesprek met de BBC aan de komst van Rasmus Højlund. De twintigjarige Deen, die voor ongeveer 70 miljoen euro werd losgeweekt van Atalanta, is alleen nog niet wedstrijdfit.

Højlund moet 'The Red Devils' weer aan het scoren krijgen. Vorig seizoen liet Manchester United in 38 competitieduels slechts 58 treffers aantekenen, verreweg het kleinste aantal van de ploegen die in de top zes finishten.

Over het spel tegen Tottenham Hotspur was Ten Hag te spreken. "Maandag speelden we niet zo goed, maar was het resultaat wel positief. Vandaag was het optreden prima. We hadden alleen moeten winnen. Je moet altijd in de spiegel kijken en dan is de conclusie duidelijk: we hadden met een goal het publiek stil moeten krijgen. Dan was de wedstrijd van ons geweest."

Ten Hag vindt dat United penalty verdiende

Kort na de hervatting sloeg Spurs toe via Pape Matar Sarr en lukte het de ploeg van Ten Hag niet meer om grip op de tegenstander te krijgen. "Een onnodige tegengoal. We stortten daarna niet in, maar het lukte niet om te scoren." Een eigen doelpunt van Lisandro Martínez bepaalde de eindstand op 2-0.

Ten Hag stelde na afloop ook nog een beslissing van scheidsrechter Michael Oliver aan de kaak. Volgens de Nederlander had zijn team voor rust een strafschop verdiend wegens vermeend hands van Cristian Romero.

"Dat was absoluut een penalty. Hij verandert de richting van het schot. Maar goed, dit moeten we accepteren."