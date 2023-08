Opnieuw scorende Messi leidt Inter Miami naar eerste prijs in clubhistorie

Lionel Messi heeft in de nacht van zaterdag op zondag met Inter Miami FC de Leagues Cup gewonnen, een toernooi met Amerikaanse en Mexicaanse teams. De club van eigenaar David Beckham rekende na een 1-1-gelijkspel via strafschoppen af met Nashville SC.

Net zoals tijdens eerdere wedstrijden in de Leagues Cup was de 36-jarige Messi ook in de finale bij vrijwel elke aanval van Inter Miami betrokken.

De wereldkampioen opende halverwege de eerste helft op karakteristieke wijze de score. Eerst maakte hij ruimte voor zichzelf door Walker Zimmerman voorbij te dribbelen, waarna hij met links onhoudbaar raak schoot.

De Messi-magie bleek voor Inter Miami, waar ook Sergio Busquets en Jordi Alba in de basis startten, onvoldoende om de finale al in de reguliere speeltijd te beslissen. Na een klein uur zorgde Fabrice Picault namelijk voor de gelijkmaker namens Nashville door van dichtbij het doel te vinden nadat de Inter Miami-defensie een hoekschop matig had verwerkt.

Messi raakte hierna nog de paal, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. In een zenuwslopende reeks trok de Amerikaanse club aan het langste eind: 10-9. Nashville-keeper Elliot Panicco miste de beslissende strafschop. Messi had de eerste penalty in de serie verzilverd.

Out of this WORLD. 💫



Take a bow, Leo Messi. pic.twitter.com/qm90VJtVbc — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

Messi maakte tien goals in Leagues Cup

Zo wint Inter Miami voor het eerst in zijn vijfjarig bestaan een prijs. Voor Messi is het al de 44e trofee in zijn ongeveer twintig jaar durende loopbaan. De Argentijn liet in de zeven Leagues Cup-duels liefst tien treffers aantekenen.

Met de eindzege in het zomertoernooi leidt Inter Miami ook de aandacht af van het dramatische optreden in de Major League Soccer. De ploeg uit Florida staat laatste in de Eastern Conference. Messi's competitiedebuut is voorzien op 26 augustus, tegen New York Red Bulls.

Wedstrijden Lionel Messi voor Inter Miami Inter Miami-Cruz Azul 2-1 (1 goal Messi)

(1 goal Messi) Inter Miami-Atlanta United 4-0 (2 goals Messi)

(2 goals Messi) Inter Miami-Orlando City 3-1 (2 goals Messi)

(2 goals Messi) Inter Miami-Dallas 4-4 (2 goals Messi)

(2 goals Messi) Inter Miami-Charlotte FC 4-0 (1 goal Messi)

(1 goal Messi) Inter Miami-Philadelphia Union 4-1 (1 goal Messi)

(1 goal Messi) Inter Miami-Nashville SC 1-1 (1 goal Messi)