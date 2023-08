Schouten blij met stap naar 'gemoedelijk' PSV: 'Wil om titel en in Europa spelen'

Jerdy Schouten koos deze zomer bewust voor een transfer van Bologna naar PSV, waarmee hij om de titel en Europees voetbal gaat spelen. In Eindhoven denkt de enkelvoudig international ook als mens goed te passen. "Het is hier erg gemoedelijk."

Als de persconferentie na het duel tussen Vitesse en PSV een aantal minuten oud is, ritst Schouten zijn trainingsjack open. Waterdruppels staan op zijn voorhoofd. "Ik zit te zweten, jongens. Het is warm hier", zegt de 26-jarige middenvelder lachend, om vervolgens weer serieus op de volgende vraag in te gaan.

Schouten oogt tijdens zijn eerste momenten als speler van PSV ontspannen. En dat terwijl het nogal een hectische week was voor de spelverdeler uit Hellevoetsluis. Zijn transfer van Bologna naar PSV werd na enige vertraging woensdag dan eindelijk afgerond. Hij trainde pas twee keer mee met zijn nieuwe ploeg en moest zijn teamgenoten leren keren.

Zaterdag speelde Schouten tijdens de 1-3-zege voor PSV op Vitesse direct 45 minuten mee voor zijn nieuwe club. En dat als centrale verdediger. "Je debuut maken is altijd spannend", zegt Schouten. "Toen ik wakker werd, dacht ik ook niet: ik ga vandaag even invallen als centrale verdediger. Dat maakte het iets spannender. Ik heb denk ik ook maar twee keer in mijn leven centraal achterin gespeeld."

Maar als iemand de voorbije seizoenen heeft geleerd hoe te verdedigen, dan is het Schouten. In de zomer van 2019 vertrok hij van Excelsior naar Bologna, waar hij in de hogeschool van het verdedigen terechtkwam. "Vooral op het gebied van duels en intercepties heb ik veel geleerd. In Italië weten ze daar alles van. Het was ook belangrijk dat ik dat zou verbeteren, toen ik naar Bologna kwam."

Jerdy Schouten kwam vier seizoenen uit voor het Italiaanse Bologna. Foto: Pro Shots

'Hier speel ik in de Champions League'

Schouten werd bij de 'Rossoblu' een belangrijke speler en speelde in totaal 103 wedstrijden op het hoogste niveau van Italië. Daarin viel de middenvelder, die in juni vorig jaar zijn debuut in het Nederlands elftal maakte, met name op door zijn inzicht en passing. Deze zomer stonden meerdere clubs bij Bologna voor hem op de stoep, waaronder AC Milan. Schouten koos voor PSV.

"Bij Bologna speelde ik in de Serie A, maar nu kom ik bij een club terecht die om de titel strijdt en Europees voetbal speelt. Wat ik antwoord als mensen zeggen dat het een stap terug is? Dan zeg ik: het is of Champions League of, zoals in Bologna, niks. PSV is gewoon een prachtige club, waar ik meteen heel enthousiast over was."

Schouten moest de voorbije periode geduld hebben. Zelf was hij al enige tijd akkoord met PSV en de clubs onderling ook, maar de Italianen deden er even over de beslissende krabbel te zetten. "Het was spannend en duurde allemaal wel heel lang. Maar ik heb me erbuiten gehouden en ben blij om hier nu te zijn."

'Vroeg me af of hij de namen van zijn ploeggenoten al wist'

En andersom is het minstens net zo. Trainer Peter Bosz kan zijn geluk met Schouten niet op, zo bleek uit zijn enthousiasme na afloop van het duel met Vitesse. "Jerdy is een speler die de bal naar de goede kleur speelt. Ik vroeg me eerlijk gezegd af of hij na twee keer trainen de namen van zijn ploeggenoten al wist en hoe het zou gaan. Maar hij heeft het geweldig gedaan."