Almere verliest bij Fortuna ook eerste uitduel, Go Ahead ruim langs Volendam

Almere City FC heeft zaterdag ook de eerste uitwedstrijd in de Eredivisie verloren. De ploeg van trainer Alex Pastoor ging met 2-1 onderuit bij Fortuna Sittard. In Deventer was Go Ahead Eagles met 4-1 te sterk voor FC Volendam.

Almere City, de eerste club uit Flevoland op het hoogste niveau, debuteerde vorige week in de Eredivisie met een nederlaag voor eigen publiek tegen FC Twente (1-4).

De gepromoveerde ploeg keek in Sittard binnen 25 minuten tegen een 2-0-achterstand aan. Eerst schoot verdediger Hamdi Akujobi de bal uit een doorgekopte ingooi van Fortuna in eigen doel. Even later voorkwam doelman Nordin Bakker dat ook Théo Barbet een eigen doelpunt maakte.

In de 24e minuut kwam Fortuna alsnog op 2-0. Loreintz Rosier kopte raak op aangeven van Tijjani Noslin. Almere City FC verkleinde de achterstand in de 33e minuut via Thomas Robinet, die het eindstation was van een flitsende aanval.

Het elftal van Pastoor ging na rust op jacht naar de gelijkmaker. Akujobi punterde de bal net naast en Anthony Limbombe zag hoe Fortuna-doelman Ivor Pandur zijn volley uit de korte hoek bokste. In de blessuretijd liet Akujobi nog een grote kans op de 2-2 liggen.

Go Ahead Eagles liet weinig heel van FC Volendam. Foto: Pro Shots

Go Ahead neemt voor rust afstand van Volendam

Go Ahead nam voor rust al afstand van Volendam. Halverwege stond het al 3-0. Bas Kuipers bracht Go Ahead in de dertiende minuut aan de leiding en vlak voor rust tilden Oliver Edvardsen en Willum Thór Willumsson de stand naar 3-0.

Daryl van Mieghem verkleinde de achterstand van FC Volendam na een uur tot twee doelpunten, maar in het laatste half uur kwam de ploeg uit Deventer niet meer in de problemen. Zo'n vijf minuten voor tijd schoot invaller Enric Llansana, die niet eerder scoorde voor Go Ahead, van buiten het zestienmetergebied zelfs nog de 4-1 binnen.

Aanvaller Bobby Adekanye werd vlak voor rust met een directe rode kaart weggestuurd. Scheidsrechter Edwin van de Graaf gaf aanvankelijk geel voor de tackle van Adekanye, maar na het zien van de beelden besloot hij zijn beslissing te herzien.