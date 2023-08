Bosz na keiharde ingreep in de rust bij PSV: 'Overwogen meer spelers te wisselen'

Peter Bosz schreeuwde zaterdag niet in de kleedkamer van PSV na de zwakke eerste helft tegen Vitesse. Dat neemt niet weg dat de 59-jarige trainer ondanks de overwinning op Vitesse ontevreden was over wat zijn ploeg voor rust liet zien.

"We hebben het gewoon niet goed gedaan. Het lag aan onszelf. We speelden veel lange ballen, maar dat is niet ons voetbal. Ik was écht blij dat we slechts met 1-0 achterstonden bij de rust", vertelde Bosz na afloop van het duel met Vitesse op de persconferentie.

De PSV-trainer zegt in de rust in de kleedkamer niet te hebben geschreeuwd. "Ik ben na de eerste helft naar een ander kamertje gegaan, waar ik met mijn assistenten heb overlegd wat we zouden gaan vertellen. Ik wist in elk geval niet of het in de tweede helft zomaar beter zou gaan."

Daarom voerde Bosz na een eerste helft, waarin PSV door een doelpunt van Marco van Ginkel op achterstand kwam, maar liefst drie wisselingen door. Johan Bakayoko, Isaac Babadi en André Ramalho bleven in de kleedkamer achter. Met name de laatste speelde een ongelukkige wedstrijd.

"Maar hij was zeker niet de enige. Ik was over acht of negen spelers niet tevreden en heb overwogen er meer dan drie te wisselen. Ik schat Ramalho hoog in. Hij is een vent, wint kopduels en staat vaak goed. Maar hij had vandaag (zaterdag, red.) een slechte dag."

Zijn vervanger, de voor PSV debuterende Jerdy Schouten, kreeg van Bosz wél volop complimenten. De 26-jarige middenvelder werd deze zomer voor zo'n 12 miljoen euro overgenomen om de middelste linie van PSV te versterken, maar viel tegen Vitesse in als centrale verdediger.

"Jerdy kon vanuit de achterhoede doorschuiven naar het middenveld, om daar een man meer-situatie te creeren. Ja, soms kwamen we achterin daardoor een-op-een te staan. Voor hem was het best een belasting. Maar hij heeft zijn vuurdoop gehad. Ik vind dat hij het geweldig heeft gedaan."

PSV draaide tegen Vitesse een 1-0 achterstand om in een 1-3 zege. Foto: Pro Shots

Bosz zag superstart bij PSV niet aankomen

PSV stelde met Schouten in de ploeg na rust orde op zaken en profiteerde van het puntenverlies van Ajax bij Excelsior eerder op de zaterdag. Na afloop overheerste dan ook een "goed gevoel" bij Bosz, die zei te denken dat de blessure van Patrick van Aanholt meevalt.

"De ploeg heeft veerkracht getoond en was heel gedecideerd in de tweede helft. Ik zie dit niet als een wake up-call dat we toch niet zo goed zijn. Geen enkele club in de wereld speelt 34 competitiewedstrijden voor én na rust goed. En geen club wint alle 34 duels. Al zijn we nu wel goed op weg", lachte Bosz.

De Apeldoorner heeft zijn eerste vijf duels als trainer van PSV gewonnen, met een doelsaldo van dertien voor en drie tegen. "Nee, ik had dat niet zien aankomen. Als je ergens nieuw bent, heeft het normaal gesproken altijd wel tijd nodig. Maar het zegt mij dat we bij PSV met hele goede spelers te maken hebben."