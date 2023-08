In genade aangenomen Mbappé scoort voor PSG, Bellingham imponeert bij Real

Ondanks een doelpunt van de teruggekeerde Kylian Mbappé heeft Paris Saint-Germain zaterdag wéér punten laten liggen in de Ligue 1. De landskampioen moest bij Toulouse genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel. In Spanje hielp Jude Bellingham Real Madrid aan een 1-3-overwinning op Almería.

Inmiddels is het contract van de aanvaller nog niet verlengd, maar na een "positief gesprek" is de Fransman wel weer opgenomen in de selectie. Tegen Toulouse kwam Mbappé kort na rust het veld in. Hij versierde al snel een strafschop, die hij zelf benutte.

Bellingham was vorige week bij zijn competitiedebuut tegen Athletic Club (0-2-zege) ook al trefzeker. Hij is de eerste Real Madrid-speler sinds Cristiano Ronaldo die in zijn eerste twee wedstrijden in La Liga scoort. Ronaldo was in 2009 zelfs in zijn eerste vier competitieduels trefzeker.