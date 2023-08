Bellingham treedt in voetsporen Ronaldo en gidst Real Madrid langs Almería

Jude Bellingham heeft Real Madrid zaterdag in de competitie aan een 1-3-overwinning geholpen op Almería. Het toptalent was goed voor twee goals en een assist.

Bellingham was vorige week bij zijn competitiedebuut tegen Athletic Club (0-2-zege) ook al trefzeker. Hij is de eerste Real Madrid-speler sinds Cristiano Ronaldo die in zijn eerste twee wedstrijden in La Liga scoort. Ronaldo was in 2009 zelfs in zijn eerste vier competitieduels trefzeker.