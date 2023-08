PSV komt slechte start te boven bij Vitesse en blijft wél foutloos in de Eredivisie

PSV heeft zaterdag op bezoek bij Vitesse ook de tweede Eredivisie-wedstrijd van het seizoen gewonnen. De ploeg van trainer Peter Bosz won ondanks een zwakke eerste helft met 1-3 in Arnhem.

Uitgerekend Marco van Ginkel leek PSV een zware avond in het GelreDome te bezorgen. De Vitesse-middenvelder, die meerdere seizoenen voor PSV speelde, maakte na negentien minuten spelen het Arnhemse openingsdoelpunt. PSV kwam er voor rust amper aan te pas.

Nadat PSV-trainer Bosz in de rust drie wissels doorvoerde, ging het lopen. Hoofdrollen waren weggelegd voor Ismael Saibari en Yorbe Vertessen. Saibari scoorde de gelijkmaker. Vertessen maakte het tweede Eindhovense doelpunt en verdiende een strafschop. Die werd benut door Luuk de Jong, waardoor PSV met 3-1 won.

Door de overwinning in het GelreDome blijft PSV foutloos in de Eredivisie. Dat kan niet worden gezegd over concurrenten Ajax en Feyenoord. Feyenoord verspeelde vorige week punten tegen Fortuna Sittard (0-0). Ajax kwam eerder op zaterdag niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen Excelsior.

PSV komt dinsdag weer in actie. In Glasgow wacht dan één van twee cruciale duels met Rangers FC waarin plaatsing voor de groepsfase van de Champions League op het spel staat. Tegenvaller voor PSV was het uitvallen van Patrick van Aanholt. Hij raakte geblesseerd aan zijn bovenbeen en kon de wedstrijd niet volmaken.

De PSV-supporters mochten niet mee naar Arnhem nadat zij bij het laatste Eredivisie-duel van vorig seizoen vuurwerk afstaken. Foto: Getty Images

PSV heeft voor rust weinig in te brengen

Bosz koos in Arnhem voor Vertessen als vervanger van Noa Lang. De 24-jarige aanvaller ontpopte zich in zijn eerste weken in Eindhoven tot smaakmaker, maar was voor het duel met Vitesse niet volledig fit. In de hoop hem wél te kunnen gebruiken in het midweekse duel met Rangers, werd met Lang geen risico genomen. De dit seizoen doorbrekende Isaac Babadi kreeg de voorkeur boven Saibari.

Na vier overwinningen in de eerste vier wedstrijden was er voor trainer Bosz weinig reden om zijn basiself verder om te gooien. Mede daarom zal de Apeldoorner zijn geschrokken van wat zijn ploeg voor rust liet zien. De eerste twee kansen waren via Vertessen weliswaar voor PSV. Maar daarna was het Vitesse, waar maar liefst vier spelers met een PSV-verleden in het veld stonden, dat de klok sloeg.

De ploeg van voormalig PSV-coach Philip Cocu kreeg van de bezoekers zeeën van ruimte om uit te breken. Na negentien minuten leidde een Arnhemse aanval tot een doelpunt, uitgerekend via een van de oud-PSV'ers: Van Ginkel. De middenvelder werd in 2016 en 2018 kampioen met PSV, maar deelde zijn oude club nu een forse dreun uit.

PSV moest zo net als midweeks tegen Sturm Graz zijn rug rechten na een achterstand, maar slaagde daar niet direct in. Van Ginkel was tien minuten na zijn doelpunt dichtbij zijn tweede, maar schoot naast. Kacper Kozlowski zag zijn schot vanuit een kansrijke positie geblokt worden. Maar toen moest de grootste Arnhemse kans nog komen.

Van Ginkel dacht de bal van dichtbij in een leeg doel te tikken, maar PSV-verdediger Jordan Teze haalde de bal van de lijn. De Eindhovenaren mochten bij rust niet klagen met slechts een 1-0-achterstand.

Marco van Ginkel deed zijn oude ploeg pijn, maar stond uiteindelijk toch zonder punten. Foto: Pro Shots

Saibari en Vertessen helpen PSV na Bosz-ingreep aan zege

Een ontevreden Bosz greep in de rust keihard in en voerde drie wissels door. Saibari en Guus Til kwamen in de ploeg voor Johan Bakayoko en Babadi. Daarnaast maakte Jerdy Schouten, opvallend genoeg als centrale verdediger, zijn debuut. Hij was de vervanger van de voortdurend worstelende André Ramalho.

De harde ingreep van Bosz had effect. PSV was in de tweede helft gevaarlijker dan in de eerste 45 minuten. Vlak na rust schoot Saibari na een hakje van De Jong de gelijkmaker voor PSV binnen. Het doelpunt werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar na een ingreep van de VAR kreeg Saibari zijn eerste officiële PSV-goal ooit achter zijn naam.

PSV, dat Van Aanholt geblesseerd zag uitvallen, leek zo orde op zaken te stellen. Maar de ploeg mocht van geluk spreken dat het een kwartier later niet op achterstand kwam. Na een enorme inschattingsfout van PSV-doelman Walter Benítez kon invaller Gyan de Regt de bal in een leeg doel tikken. De twintigjarige aanvaller zag zijn inzet er via de lat uitketsen.

De Regt zal vannacht nog wel eens wakker schrikken van zijn missers, want PSV trof in de tien minuten daarna tweemaal doel. Een hoofdrol was er voor Vertessen. Eerst rondde de Belg zelf knap af na een invididuele actie. En een aantal minuten later verdiende hij een strafschop na een overtrediding van Carlens Arcus. De penalty werd benut door De Jong.

Vertessen had zijn avond kunnen bekronen met nog een doelpunt, maar schoot de bal voor een leeg doel naast. De overwinning kwam niet meer in gevaar voor PSV. De ploeg staat daardoor bovenaan in de Eredivisie.