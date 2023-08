Landskampioen Napoli komt tegendoelpunt oud-Spartaan Harroui te boven

Delen via E-mail

Napoli is de jacht op een nieuwe landstitel begonnen met een zege op het gepromoveerde Forsinone. De regerend landskampioen kwam vroeg achter door een doelpunt van Abdou Harroui, maar won uiteindelijk met 1-3.

Frosinone kreeg bij de terugkeer op het hoogste niveau met Napoli direct de landskampioen op bezoek, maar startte brutaal. De thuisploeg kwam al binnen zeven minuten op 1-0 dankzij een benutte strafschop van Harroui, die in het verleden het shirt van Sparta Rotterdam droeg.

Het betekende voor de 25-jarige Harroui een fraaie start. Frosinone nam de middenvelder deze zomer over voor zo'n 2,5 miljoen euro van Sassuolo. Harroui maakte vorige week in het gewonnen bekerduel met Pisa (1-0) al zijn debuut voor zijn nieuwe club.

Het competitiedebuut van Harroui bij Frosinone leverde geen winst op. Napoli stelde nog voor rust orde op zaken met doelpunten van Matteo Politano en Victor Osimhen. Laatstgenoemde gooide de wedstrijd in de tweede helft met de 1-3 in het slot.

Napoli kroonde zich vorig jaar voor de eerste keer sinds 1990 tot landskampioen in Italië. Het betekende voor de ploeg van Napels de derde titel uit de clubhistorie. Ook in 1987 en 1990 werd Napoli kampioen van Italië. Het boegbeeld van die teams was Diego Maradona.