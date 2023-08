Dumfries en Arnautovic helpen Inter met assists aan zege, ook Napoli kan juichen

Internazionale is het nieuwe seizoen in de Serie A zaterdag begonnen met 2-0-zege op Monza. Namens de thuisploeg in Milaan verzorgden Denzel Dumfries en Marko Arnautovic de assists. Regerend landskampioen Napoli won eerder op de dag met 1-3 van het gepromoveerde Forsinone.

Lautaro Martínez was de grote man bij de zege van Internazionale op Monza. De Argentijnse aanvaller maakte beide doelpunten. Bij zijn eerste treffer in de achtste minuut was Dumfries met een strakke voorzet de aangever.

Een kwartier voor tijd scoorde Martínez zijn tweede treffer. De Argentijn tikte een voorzet van de net ingevallen Marko Arnautovic in het doel. Arnautovic, oud-speler van FC Twente, keerde deze zomer na dertien jaar terug bij Inter.

Stefan de Vrij speelde de hele wedstrijd bij de ploeg die afgelopen seizoen de finale van de Champions League bereikte. Dumfries werd halverwege de tweede helft gewisseld door trainer Simone Inzaghi.

Internazionale werd afgelopen seizoen onder leiding van Inzaghi derde in de Italiaanse competitie. In de finale van de Champions League moest de club het afleggen tegen Manchester City (1-0).

Fraai competitiedebuut Harroui tegen Napoli

Frosinone kreeg bij de terugkeer op het hoogste niveau met Napoli direct de landskampioen op bezoek, maar startte brutaal. De thuisploeg kwam al binnen zeven minuten op 1-0 dankzij een benutte strafschop van Abdou Harroui, die in het verleden het shirt van Sparta Rotterdam droeg.

Het betekende voor de 25-jarige Harroui een fraaie start. Frosinone nam de middenvelder deze zomer over voor zo'n 2,5 miljoen euro van Sassuolo. Harroui maakte vorige week in het gewonnen bekerduel met Pisa (1-0) al zijn debuut voor zijn nieuwe club.

Het competitiedebuut van Harroui bij Frosinone leverde geen winst op. Napoli stelde nog voor rust orde op zaken met doelpunten van Matteo Politano en Victor Osimhen. Laatstgenoemde gooide de wedstrijd in de tweede helft met de 1-3 in het slot.

Napoli kroonde zich vorig jaar voor de eerste keer sinds 1990 tot landskampioen in Italië. Het betekende voor de ploeg van Napels de derde titel uit de clubhistorie. Ook in 1987 en 1990 werd Napoli kampioen van Italië. Het boegbeeld van die teams was Diego Maradona.