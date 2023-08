Steijn ziet 'stroperig' Ajax veel kansen missen: 'Het is een terugkerend patroon'

Ajax-trainer Maurice Steijn was zaterdag flink teleurgesteld na het 2-2-gelijkspel van zijn ploeg tegen Excelsior. De coach vond dat zijn elftal met name in de afwerking zorgvuldiger moest zijn.

"Je wilt om de titel spelen en dan verlies je in de tweede wedstrijd van het seizoen al onnodig twee punten", zei Steijn tegen ESPN. "Het is een terugkerend patroon bij ons dat we te veel kansen missen en te makkelijk de doelpunten en kansen weggeven. Ondanks dat we veel kansen missen moeten we veel zakelijker verdedigen. En dan win je gewoon die wedstrijd met 0-2."

"Ik vond dat het te stroperig was. Het duurde allemaal te lang. Als wij tegen Excelsior spelen moet dat in een veel hoger tempo. We kregen Bergwijn en Kudus niet in de één-tegen-één. In dat opzicht hebben we het niet goed gedaan."

Ajax kwam door een doelpunt van Brian Brobbey halverwege de eerste helft op voorsprong. Diezelfde Brobbey miste in het restant van het duel veel kansen. Mede daardoor moest Ajax genoegen nemen met een punt. "Ik ben blij dat hij in ieder geval daar staat en die kansen krijgt", zei Steijn over Brobbey.

"Maar met zulke grote kansen moet het rendement omhoog. Daar is hij zelf ook van bewust. We zijn constant met hem bezig en hebben in de aanloop naar dit duel aangegeven in welke hoek er kansen liggen bij deze doelman. Daar hebben we op getraind en zo maakte hij ook dat doelpunt. Maar verder is hij gewoon een beetje ongelukkig in de afwerking."

Davy Klaassen was kritisch op zichzelf en op zijn medespelers. Foto: Pro Shots

Klaassen ondanks goal niet tevreden met invalbeurt

In de tweede helft bepaalde Davy Klaassen de 2-2-eindstand. Ondanks zijn doelpunt was de middenvelder, die na een uur spelen het veld in kwam, kritisch op zichzelf. "Ik scoor wel, maar ik wil gewoon winnen. Wat dat betreft ben ik niet tevreden met mijn invalbeurt", zei Klaassen.

"We spelen niet zoals we willen en we creëren niet de kansen zoals we willen. Soms beslissen we dan een duel op basis van individuele kwaliteiten, maar vandaag konden we daar niet op varen. Het is het begin van het seizoen en er zijn veel nieuwe gezichten, dus het is ergens ook wel logisch dat het niet meteen goed gaat. Er zijn in ieder geval een hoop verbeterpunten."