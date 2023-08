Ajax verslikt zich in Excelsior en lijdt al in tweede speelronde puntenverlies

Ajax heeft zaterdag in de tweede speelronde van de Eredivisie al puntenverlies geleden. De ploeg van trainer Maurice Steijn maakte op bezoek bij Excelsior een povere indruk en kwam niet verder dan een 2-2-gelijkspel.

In Rotterdam had Ajax het bijzonder lastig met Excelsior, dat kort vóór en net na rust scoorde. Na het openingsdoelpunt van Brian Brobbey in de 25e minuut maakte Siebe Horemans de 1-1. Nikolas Agrafiotis tekende na een fout van Ajax-verdediger Jakov Medic voor de 2-1.

De ingevallen Davy Klaassen voorkwam zo'n twintig minuten voor het laatste fluitsignaal de eerste nederlaag van het seizoen voor Ajax. De middenvelder schoot fraai binnen. Klaassen was ook nog dicht bij de winnende treffer, maar dat werd voorkomen door Excelsior-doelman Stijn van Gassel.

Door het gelijkspel in Rotterdam komt Ajax na twee wedstrijden op vier punten in de Eredivisie. Vorige week werd de seizoensopener door de 36-voudig landskampioen gewonnen van Heracles Almelo (4-1).

Ajax komt volgend weekend niet in actie in de Eredivisie. Dat heeft alles te maken met het tweeluik met Ludogorets in de strijd om een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League. De eerste wedstrijd tegen de Bulgaarse topclub is komende donderdag. De return is een week later in Amsterdam.

Davy Klaassen bezorgde Ajax nog een punt. Foto: ANP

Ajax incasseert twee dompers vlak voor rust

Na een rumoerige week met de beschuldigingen van Pierre van Hooijdonk aan het adres van Steijn koos de Ajax-trainer voor twee wijzigingen in zijn basiself. Carlos Forbs Borges startte, waardoor Mohammed Kudus een linie zakte. De Ghanees staat nog altijd onder contract bij Ajax en kreeg als middenvelder de voorkeur boven Kenneth Taylor.

De tweede wijziging van Steijn was een noodzakelijke: de blesseerde Gerónimo Rulli werd onder de lat vervangen door Jay Gorter. De jonge doelman, die plotseling weer een kans krijgt in de hoofdmacht, zag in de beginfase het spel verrassend veel op zijn eigen helft plaatsvinden.

Excelsior deinsde niet terug, maar het was toch Ajax dat in de 25e minuut de score opende. Forbs ontfutselde verdediger Serano Seymor de bal, waarna Brobbey zijn eerste van het seizoen binnen schoot. Brobbey's concurrent Chuba Akpom was nog niet speelgerechtigd en zag het vanaf de tribune.

Brobbey leek kort voor rust meteen zijn tweede treffer te maken, maar stond daarbij buitenspel. Even later was het aan de andere kant van het veld wél raak: na een fraaie aanval schoot rechtsback Siebe Horemans de bal achter Gorter: 1-1.

Bij Brian Brobbey was geen sprake van de ketchupfles-theorie Foto: ANP

Medic gaat de fout in en geen ketchupfles-theorie bij Brobbey

Nauwelijks bekomen van de dubbele tegenslag ging het vlak na rust wéér mis voor Ajax. Medic hield de bal in zijn eigen strafschopgebied veel te lang aan zijn voet en zag de bal via Lazaros Lamprou bij Nikolas Agrafiotis terecht komen. De spits bedacht zich geen seconde en knalde hard raak.

Ajax kreeg via Benjamin Tahirovic (schot naast) en Brobbey (kopbal naast) kansen op de snelle gelijkmaker, maar die bleef in eerste instantie uit. Vooral bij Brobbey was geen sprake van de ketchupfles-theorie, die ervoor staat dat als een spits eenmaal een doelpunt heeft gemaakt, de rest vanzelf komt.

Steijn besloot Branco van den Boomen en Forbs te wisselen en Kenneth Taylor en Klaassen in te brengen. Laatstgenoemde had zijn vizier wél op scherp en toonde zijn waarde. De middenvelder schoot in de 72e minuut een voorzet van Kudus op fraaie wijze binnen en zette Ajax weer naast Excelsior.

Even later leek Klaassen zijn ploeg zelfs nog de een overwinning te bezorgen, maar daar stak Excelsior-keeper Van Gassel met een fraaie reflex een stokje voor. Het bleef bij 2-2, waardoor Ajax de concurrenten PSV en Feyenoord later dit weekend voor het eerst uit kan zien lopen.