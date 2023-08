United van Ten Hag verliest van Spurs, Liverpool in ondertal langs Bournemouth

Erik ten Hag en Manchester United hebben zaterdag in de Premier League door een 2-0-nederlaag puntenverlies geleden tegen het Tottenham Hotspur van Micky van de Ven. Liverpool won met Virgil van Dijk en Cody Gakpo in de basis met 3-1 van AFC Bournemouth.

Met oud-Ajacieden André Onana, Lisandro Martínez en Antony in de basis zag Ten Hag zijn ploeg goed uit de startblokken komen in Noord-Londen. Onder meer Marcus Rashford en Antony hadden mogelijkheden om het openingsdoelpunt te maken, maar lieten dat na, waarna Tottenham beter in de wedstrijd kwam.

Na een 0-0-stand bij rust opende de thuisploeg in de 49e minuut de score. Na een geweldige actie van aanvaller Dejan Kulusevski over de rechterkant kwam de bal terecht bij Sarr, die met links goed afwerkte en de 0-1 maakte voor Tottenham, waar Van de Ven de gehele wedstrijd speelde.

United zette hierop meteen de achtervolging in en kreeg een prima kans via controleur Casemiro, maar zijn kopbal trof geen goal. De formatie van Ten Hag had in het vervolg moeite om offensief een vuist te maken en incasseerde in de 82e minuut nog een doelpunt. Na een lange aanval scoorde invaller Ben Davies met een rollertje langs Onana en bepaalde hij de eindstand op 0-2.

Tottenham Hotspur viert de 1-0 van Sarr. Op de achtergrond Micky van de Ven. Foto: Getty Images

Liverpool wint ondanks rode kaart

Eerder op de dag won Liverpool op Anfield met 3-1 van Bournemouth. Dit gebeurde deels in ondertal, nadat Alexis Mac Allister na een klein uur van het veld gestuurd voor een overtreding op Ryan Christie. De Argentijn was te laat bij de bal, raakte de kuit van de Schot en moest direct vertrekken. Op dat moment leidde Liverpool al met 2-1.

Liverpool, dat de Premier League vorige week begon met een 1-1-gelijkspel tegen Chelsea, was na drie minuten op achterstand gekomen door een goal van Antoine Semenyo. Van Dijk kopte niet veel later op de lat en keeper Alisson Becker ging in de fout, waardoor het bijna 2-0 werd.

Nog voor rust kantelde de thuisploeg via Luis Díaz en Mohamed Salah het duel. Diogo Jota bepaalde vier minuten na de rode kaart van Mac Allister de eindstand.

Bij Liverpool speelde Van Dijk de hele wedstrijd. Gakpo werd in de 63e minuut gewisseld. Justin Kluivert, eerder deze zomer overgekomen van Valencia, mocht bij de bezoekers een half uur meespelen.

Doelman Mark Flekken won met Brentford met 0-3 van Fulham. Foto: Reuters

Doelman Flekken houdt doel schoon bij Brentford

Bij Fulham-Brentford hield doelman Mark Flekken zijn doel schoon: 0-3. Door een goal van Yoane Wissa en twee doelpunten van Bryan Mbeumo boekte de ploeg uit Londen een ruime overwinning. Bij Fulham werd Kenny Tete vlak voor tijd gewisseld.

Invaller Joel Veltman boekte met Brighton & Hove Albian een knappe 1-4-overwinning op Wolverhampton Wanderers. De Nederlanders verdediger kwam in de 57e minuut het veld in. Solomon March was met twee goals de gevierde man bij de bezoekers. Kaoru Mitoma (0-1) en Pervis Estupiñan (0-2) hadden voor een voorsprong gezorgd. Hwang Hee-chan maakte het enige doelpunt van de thuisploeg en bepaalde de eindstand.