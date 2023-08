Gakpo en Van Dijk met Liverpool ondanks rode kaart te sterk voor Bournemouth

Delen via E-mail

Liverpool heeft zaterdag de eerste competitiezege van het seizoen geboekt. Met Cody Gakpo en Virgil van Dijk in de basis won het elftal van manager Jürgen Klopp, ondanks een rode kaart van Alexis Mac Allister, met 3-1 van AFC Bournemouth.

De 24-jarige Mac Allister werd na een klein uur van het veld gestuurd voor een overtreding op Ryan Christie. De Argentijn was te laat bij de bal, raakte de kuit van de Schot en moest direct vertrekken. Op dat moment leidde Liverpool al met 2-1.

Liverpool, dat de Premier League vorige week begon met een 1-1-gelijkspel tegen Chelsea, was na drie minuten op achterstand gekomen door een goal van Antoine Semenyo. Van Dijk kopte niet veel later op de lat en keeper Alisson Becker ging in de fout, waardoor het bijna 2-0 werd.