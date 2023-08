Malen helpt Dortmund in slotfase langs Köln, Frimpong scoort voor Leverkusen

Delen via E-mail

Donyell Malen heeft Borussia Dortmund zaterdag aan een overwinning geholpen. Dankzij een laat doelpunt van de Nederlander won de thuisploeg met 1-0 van FC Köln. Eerder op de dag won Bayer Leverkusen mede dankzij een goal en een assist van Jeremie Frimpong met 3-2 van RB Leipzig en Xavi Simons.

Het doelpunt van de 24-jarige Malen kwam in de 88e minuut met wat geluk tot stand. Een voorzet van Felix Nmecha kwam achter de aanvaller terecht. Malen raakte de bal daardoor verkeerd, maar zag zijn inzet alsnog in de kruising stuiteren. Daarmee was de eindstand bepaald.