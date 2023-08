Frimpong helpt Leverkusen met goal en assist langs Leipzig van Xavi Simons

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bayer Leverkusen heeft mede dankzij een doelpunt van Jeremie Frimpong zaterdag met 3-2 gewonnen van het RB Leipzig van Xavi Simons. De rechtsback, die wederom ontbrak in de voorlopige selectie van Oranje, leverde daarnaast ook nog een assist.

Beide ploegen maakten er een leuke wedstrijd van voor rust, waarin over en weer veel werd aangevallen, maar Leverkusen als eerste scoorde. In de 25e minuut tikte WK-ganger Frimpong van dichtbij binnen na een assist van Victor Boniface. Doelpunten van Jonathan Tah en Dani Olmo bepaalden de ruststand op 2-1 in de BayArena.