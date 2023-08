Ajax-trainer Steijn zet Forbs in de basis en verwijst Taylor naar de bank

Ajax begint zaterdag met Carlos Forbs in de basis tegen Excelsior in de Eredivisie. De entree van de aanwinst gaat ten koste van Kenneth Taylor. Daarnaast vervangt Jay Gorter op doel Gerónimo Rulli, die maandenlang is uitgeschakeld met een schouderblessure.

De negentienjarige Forbs speelt voorin samen met Brian Brobbey en Steven Bergwijn. Mohammed Kudus is de meest aanvallende middenvelder. Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic zijn de controlerende middenvelders.

Door de intrede van Forbs moet Kenneth Taylor, doorgaans basisspeler, op de bank plaatsnemen. De Portugees was vorige week bij de gewonnen wedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1) nog niet fit genoeg om te starten. De van Manchester City overgekomen aanvaller viel tegen de promovendus kort voor tijd in.

Rulli raakte tegen Heracles zwaar geblesseerd en werd vervangen door Gorter. Steijn liet vrijdag al weten dat de 23-jarige doelman voorlopig de voorkeur krijgt boven aankoop Diant Ramaj. "Ik heb nu gekozen voor Gorter omdat hij al langer bij de groep zit en onze stijl van spelen beter beheerst", zei Steijn.

Spits Chuba Akpom en rechtsback Anton Gaaei, die deze week overkwamen van respectievelijk Middlesbrough en Viborg FF, zitten nog niet bij de wedstrijdselectie. Akpom is nog niet speelgerechtigd, maar kan donderdag mogelijk wel meedoen tegen Ludogorets in de play-offs van de Europa League.

Het duel tussen Excelsior en Ajax in Rotterdam begint zaterdag om 16.30 uur. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

De opstelling van Ajax tegen Excelsior. Foto: NU.nl