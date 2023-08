West Ham-speler Paquetá overtrad mogelijk gokregels: City-transfer onzeker

De Braziliaanse international Lucas Paquetá wordt verdacht van het overtreden van gokregels. De Engelse voetbalbond FA en de FIFA zijn een onderzoek gestart naar de West Ham United-middenvelder, die vanwege het onderzoek uit de Braziliaanse selectie is gezet.

Volgens The Guardian en BBC Sport wordt er onderzoek gedaan naar weddenschappen die in Brazilië geplaatst zijn. Er zou gegokt zijn op gele kaarten die Paquetá in het afgelopen seizoen pakte. De middenvelder ontkent dat hij de weddenschappen heeft geplaatst en is geschrokken van de berichtgeving.