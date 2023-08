Gastland Australië eindigt memorabel WK in mineur: Zweden verovert brons

Zweden heeft zaterdag ten koste van Australië brons veroverd bij het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Peter Gerhardsson versloeg het gastland in de troostfinale in Brisbane met 2-0.

Zweden kwam in Lang Park op voorsprong door een benutte penalty van Fridolina Rolfö. In de tweede helft bracht Kosovare Asllani haar ploeg in veilige haven door de 2-0 binnen te knallen.

Het is de vierde keer dat Zweden brons pakt op het WK. Dit deden de Scandinaviërs eerder in 1991, 2011 en 2019. Het land verloor in 2003 de finale tegen de Verenigde Staten. Bij deze editie ging Zweden in de halve eindstrijd met 2-1 ten onder tegen Spanje.

Australië was voorafgaand aan dit toernooi nog nooit voorbij de kwartfinales van het WK gekomen. Het team van de Zweedse trainer Tony Gustavsson beleefde droomweken met zeges op onder meer olympisch kampioen Canada en grootmacht Frankrijk.

De opmars van 'The Matildas' werd in de halve finale gestuit door Engeland (1-3). De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman speelt zondag om 12.00 uur Nederlandse tijd in het Olympic Stadium in Sydney de finale tegen Spanje.

De speelsters van Australië balen na afloop van de troostfinale. Foto: Getty Images

Speelsters maken voetbal populair in Australië

Australië, samen met Nieuw-Zeeland gastland, zorgde voor een hype in eigen land. De speelsters hadden met knappe overwinningen het land in extase gebracht. Zo zagen maar liefst 11,5 miljoen inwoners op televisie hoe de ploeg in de halve finales van Engeland verloor. Australië telt zo'n 25 miljoen inwoners.

De formatie van Gustavsson had zaterdag onder toeziend oog van bijna 50.000 toeschouwers ook tegen Zweden kansen op een stunt. Toch kwam Zweden op voorsprong dankzij Rolfö. Ze benutte na een half uur een strafschop, na een ongelukkige overtreding van Clare Hunt op Stina Blackstenius. Scheidsrechter Cheryl Foster wees na VAR-advies en het bekijken van de beelden naar de stip.

Zweden had daarna het betere van het spel, al stichtte Australië toch nog wat gevaar. Asllani maakte aan alle twijfels een einde door in de 62e minuut bij een counter de voorsprong te verdubbelen.

Australië zocht vervolgens naarstig naar de aansluitingstreffer, maar de Zweedse keeper Zecira Musovic had - zoals vaker dit WK - enkele knappe reddingen in huis. Na negentig minuten mocht Zweden juichen om het vierde WK-brons in de geschiedenis.