PSV begint met Babadi en Vertessen aan Eredivisie-wedstrijd tegen Vitesse

PSV begint zaterdag in de uitwedstrijd tegen Vitesse met Isaac Babadi en Yorbe Vertessen in de basis. Laatstgenoemde is de vervanger van de door blessureleed ontbrekende Noa Lang, terwijl Babadi de voorkeur krijgt boven Ismael Saibari.

PSV-trainer Peter Bosz maakte vrijdag al bekend geen risico te nemen met Lang. Na zijn overstap van Club Brugge naar het Philips Stadion begon de 24-jarige aanvaller stormachtig, met twee goals in drie duels. Maar dinsdag tegen Sturm Graz (1-3-zege) was Lang niet fit genoeg om te starten.

Volg nieuws over PSV Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV Blijf met meldingen op de hoogte

Net als in Oostenrijk is de Belg Vertessen zijn vervanger. Lang ontbreekt in de wedstrijdselectie. Het is nog niet duidelijk of hij fit genoeg is voor de uitwedstrijd van dinsdag tegen Rangers FC, in de play-offs van de kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League.

Babadi keert daarnaast terug in de PSV-basis, in plaats van Saibari. De jonge middenvelder, die vrijdag voor het eerst voor Jong Oranje werd opgeroepen, startte enthousiast aan het seizoen, maar moest dinsdag tegen Sturm Graz vanaf de bank beginnen. In Arnhem heeft hij zijn basisplaats terug.

Foto: NU.nl

Schouten en Tillman kunnen debuteren voor PSV

Aanwinsten Jerdy Schouten en Malik Tillman behoren tegen Vitesse voor het eerst tot de wedstrijdselectie van PSV. Tillman wordt door de Eindhovense club voor een seizoen gehuurd van Bayern München. Schouten kwam voor naar verluidt 12 miljoen euro over van Bologna.

Ondanks geruchten over buitenlandse interesse van onder meer Liverpool start Johan Bakayoko 'gewoon' bij PSV. Ook Ibrahim Sangaré staat in de basis. De middenvelder wordt al langer met een buitenlandse transfer in verband gebracht, maar is nog altijd speler van de Eindhovense club.