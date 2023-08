NEC-fans wachten spelersbus op na tweede pijnlijke nederlaag op rij

Tientallen fans van NEC hebben vrijdagavond de spelersbus opgewacht bij het Goffertstadion na de 2-1-nederlaag tegen Heracles Almelo. Meegereisde supporters drongen tijdens het duel met spreekkoren al aan op het vertrek van trainer Rogier Meijer.

NEC-spelers Lasse Schöne en Bram Nuytinck gingen bij het eigen stadion met de teleurgestelde supporters in gesprek. Volgens ESPN gaf technisch directeur Carlos Aalbers antwoord op enkele vragen over het aankoopbeleid. Daarna vertrokken de fans in alle rust.

De Nijmeegse club ging in de eerste wedstrijd onderuit tegen Excelsior (3-4). Vrijdag volgde de tweede klap met een nipt verlies bij promovendus Heracles. Het is alweer tien jaar geleden dat NEC de eerste twee competitieduels van het seizoen verloor. In de jaargang 2013/2014 degradeerde de club na twintig jaar uit de Eredivisie.

NEC sloot het vorige seizoen slecht af. De club haalde slechts vijf punten uit de laatste acht duels. De laatste zege in de Eredivisie dateert van 25 april (0-1 tegen FC Groningen). NEC speelt volgende week zaterdag thuis tegen RKC Waalwijk.

Trainer Rogier Meijer weet niet of zijn positie bij NEC onzeker is. Foto: ANP

Meijer en Cillessen in mineur

Coach Meijer reageerde gelaten toen hij na de nederlaag tegen Heracles met de kritiek op zijn functioneren werd geconfronteerd. "Ik heb weinig tot geen invloed op de druk op mijn positie", zei hij. "Ik probeer met de staf en de spelers keihard te werken en dat hebben we vandaag gedaan. Dat is wat ik doe en de rest zien we wel."

NEC verloor tegen Heracles door een rake zwabberbal van Anas Ouahim. Doelman Jasper Cillessen baalde van de tegengoal. "Dit is zuur en pijnlijk", zei de keeper tegen ESPN. "Eerlijk gezegd ben ik er nog steeds ondersteboven van. Dit komt hard aan."

Het zicht van Cillessen werd bij de treffer van Ouahim gehinderd. "Er staan veel mensen voor me. Ik zie de bal laat. En de bal gaat volgens mij nog een meter van links naar rechts. Dan is het lastig."

"We zijn niet goed begonnen, zo simpel is het. Het moet beter", vervolgde Cillessen, die niet in de voorselectie van Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland zit. "Keeperstrainer Patrick Lodewijks had het mij al verteld, dus het was geen verrassing. Of ik met zijn uitleg kon leven? Ja."