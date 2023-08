Kane overwint zenuwen bij Bundesliga-debuut: 'Mijn instinct nam het over'

Harry Kane was vrijdag blij met zijn doelpunt en assist in zijn eerste wedstrijd voor Bayern München in de Bundesliga. De aanvaller bekende dat hij voor het duel met Werder Bremen (0-4-winst) de nodige zenuwen had.

"Het was een mooie avond. Ik was toch wel nerveus, maar had ook zin in mijn eerste Bundesliga-wedstrijd", zei Kane na afloop. De spits was vorige week voor zo'n 100 miljoen euro overgekomen van Tottenham Hotspur.

De dertigjarige Kane tekende in de 74e minuut voor de 0-2 van Bayern. Hij verzorgde in de 4e minuut de assist bij de goal van Leroy Sané. De Engelsman werd vlak voor tijd gewisseld, waarna zijn vervanger Mathys Tel en opnieuw Sané er 0-4 van maakten.

"Dit is een gigantische club, dus ik had wel wat vlinders in mijn buik. Maar dat heb ik eigenlijk altijd voordat ik het veld opga", zei Kane. "Daarna neemt het instinct het over."

Kane prijst teamgenoten bij Bayern

Kane sprak van een lastige wedstrijd van Bayern in het Weserstadion. "Al begonnen we goed met een snel doelpunt. Maar mijn goal gaf wel rust. De invallers maakten het daarna af."

De aanvaller geniet van de samenwerking met zijn nieuwe teamgenoten. "Ik laat me graag wat uitzakken, terwijl er snelle spelers om me heen rennen. Dat werkte goed. Dit was een sterke teamprestatie."

Kane maakte vorige week zaterdag zijn debuut voor de grootmacht in de strijd om de Duitse supercup tegen RB Leipzig. Hij kwam toen als invaller binnen de lijnen. Bayern verloor dat duel met 0-3 door een hattrick van Dani Olmo.