Hamer scoort bij Premier League-debuut, domper voor Van Bommel en Antwerp

Gustavo Hamer heeft vrijdag een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan zijn al bijzondere carrière. Bij zijn Premier League-debuut was hij meteen trefzeker voor Sheffield United, dat desondanks met 2-1 verloor van Nottingham Forest. In België leed Royal Antwerp puntenverlies bij OH Leuven (1-1).

Hamer brak jaren geleden niet door bij Feyenoord en kwam via FC Dordrecht en PEC Zwolle bij Coventry City in Engeland terecht. Met die club liep hij promotie naar de Premier League mis, maar dankzij een fraaie transfer maakte hij vrijdag in het shirt van Sheffield United alsnog zijn debuut op het hoogste niveau in Engeland

Het werd tijdens de wedstrijd allemaal nog mooier voor de 26-jarige Hamer. De middenvelder mocht kort na rust aanleggen op de rand van het zestienmetergebied en krulde de bal fantastisch in de kruising. Daarmee deed hij de openingstreffer van Taiwo Awoniyi teniet.

Het doelpunt van Hamer leverde Sheffield United bij de tweede wedstrijd sinds de terugkeer van de club op het hoogste niveau geen punt op. Chris Wood, deze zomer overgekomen van Newcastle United, bezorgde Nottingham Forest vlak voor tijd de overwinning.

𝙎𝙊𝙒𝙒𝙒𝙒𝙒𝙒𝙒𝙒𝙒 ☄️

Gustavo Hamer krult heerlijk binnen. De kersverse aanwinst van Sheffield United slaat direct in zijn debuut toe 🦸‍♂️



🖇️ https://t.co/Dh50NR48hz#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #NFOSHU pic.twitter.com/n5knKIQOuv — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 18, 2023

Antwerp speelt gelijk tegen OH Leuven

In de Belgische competitie kwam regerend landskampioen Royal Antwerp niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen OH Leuven. Vincent Janssen zette de ploeg van coach Mark van Bommel in de 34e minuut op voorsprong, maar in de 82e minuut maakte Richie Sagrado er namens de thuisploeg 1-1 van.

Voor de 29-jarige Janssen betekende het alweer zijn vierde competitiedoelpunt van het seizoen. Vorige week was de oud-international van Oranje al goed voor een hattrick tegen Kortrijk, dat met 6-0 werd verslagen.

Tegen OH Leuven was Janssen één van de drie Nederlanders aan de aftrap bij de ploeg van trainer Van Bommel. Voormalig FC Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk stond voorin en oud-Ajacied Jurgen Ekkelenkamp had een plek op het middenveld.