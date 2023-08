Invaller De Ligt ziet Kane met goal en assist direct hoofdrol pakken bij Bayern

Harry Kane was vrijdag bij zijn competitiedebuut direct goud waard voor Bayern München. De spits gidste 'Der Rekordmeister' met een assist en een doelpunt naar een 0-4-zege op Werder Bremen. Matthijs de Ligt was gepasseerd bij de Bundesliga-ouverture.

Na de afstraffing van Bayern München door RB Leipzig in de strijd om de supercup (0-3) had de ploeg van trainer Thomas Tuchel wat recht te zetten in de Bundesliga. De coach koos daarbij in de basis niet voor Matthijs de Ligt, maar voor zomeraanwinst Kim Min-jae.