Ouahim verrast Cillessen met zwabberbal en bezorgt Heracles zege op NEC

Heracles Almelo heeft vrijdag de eerste punten van het Eredivisie-seizoen veroverd. In de eerste thuiswedstrijd kroonde middenvelder Anas Ouahim zich met een fraaie zwabberbal tot matchwinner tegen NEC: 2-1.

Ouahim kreeg de bal in de 74e minuut voor zijn voeten na een cornervariant en haalde fraai uit. Zijn schot zwabberde achter Jasper Cillessen, die net als de meeste mensen in het Erve Asisto verrast werd en daardoor op het verkeerde been stond.