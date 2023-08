ADO thuis hard onderuit tegen Roda, FC Emmen lijdt weer puntenverlies in KKD

ADO Den Haag is vrijdag tegen een pijnlijke nederlaag in de Keuken Kampioen Divisie aangelopen. De residentieclub verloor in eigen huis met 0-3 van Roda JC. FC Emmen wist ook tegen VVV-Venlo geen overwinning te boeken: 2-2.

Enrique Peña Zauner was de grote man bij Roda door in de eerste helft twee keer te scoren tegen ADO. Bij de tweede treffer leek de aanvaller buitenspel te staan, maar de arbitrage keurde de goal goed. Walid Ould-Chikh deelde nog voor rust de genadeklap uit: 0-3.

Het betekende de tweede ruime zege van Roda dit prille seizoen. De Limburgers wonnen vorige week met 4-1 van Helmond Sport. De ploeg van coach Bas Sibum gaat door de twee overwinningen aan de leiding in de Keuken Kampioen Divisie.

ADO wacht nog op het eerste doelpunt dit seizoen. De formatie van trainer Darije Kalezic speelde in de eerste speelronde met 0-0 gelijk op bezoek bij De Graafschap.

VVV-Venlo pakt een punt na een boeiend duel bij FC Emmen. Foto: Pro Shots

FC Emmen toont veerkracht tegen VVV

FC Emmen wacht nog op de eerste overwinning. Het team van trainer Fred Grim kwam in eigen huis tegen VVV op voorsprong dankzij Patrick Brouwer, maar Soulyman Allouch pakte daarna de hoofdrol met twee goals. Piotr Parzyszek zorgde na rust alsnog voor een puntendeling: 2-2.

Willem II boekte de eerste seizoenszege door FC Dordrecht met 2-0 te verslaan. NAC Breda won met 2-1 van Jong AZ door een dubbelslag van Dominik Janosek. TOP Oss had weinig moeite met Jong PSV (4-1), terwijl Helmond Sport te sterk was voor FC Den Bosch (1-0).

SC Cambuur won met 2-3 bij Telstar in een turbulent duel dat twee keer werd stilgelegd nadat bekers op het veld waren gegooid. Arbiter Stan Teuben, die moeite had de wedstrijd in goede banen te leiden, stuurde Telstar-speler Jayden Turfkruier in de tweede helft weg wegens een karatetrap á la Nigel de Jong in de WK-finale van 2010.