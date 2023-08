Spalletti volgt Mancini op als bondscoach Italië na succesjaar met Napoli

Luciano Spalletti is de opvolger van Roberto Mancini als bondscoach van Italië. De voormalige trainer van Napoli begint op 1 september als keuzeheer. Volgens Italiaanse media heeft Spalletti tot en met het WK van 2026 getekend.

"De nationale ploeg had een geweldige coach nodig en ik ben blij dat het gelukt is", zegt bondsvoorzitter Gabriele Gravina op de site van de Italiaanse bond FIGC. "Zijn enthousiasme en expertise zal de ploeg de komende maanden helpen het gewenste niveau te bereiken."

De 64-jarige Spalletti leidde Napoli afgelopen seizoen naar de eerste landstitel sinds 1990. Bovendien maakte de Italiaanse club indruk in de Champions League door onder meer Ajax met wervelend voetbal te verslaan. Napoli strandde in de kwartfinales van het miljardenbal tegen AC Milan.

Spalletti besloot afgelopen seizoen, ondanks een doorlopend contract, te vertrekken bij Napoli. Hij gaf aan dat hij toe was aan een rustperiode. Volgens Italiaanse media was ook een verstoorde relatie tussen clubvoorzitter Aurelio De Laurentiis en Spalletti de oorzaak van het vertrek van de succestrainer.

Roberto Mancini werd in 2021 met Italië Europees kampioen. Foto: Getty Images

Spalletti moet Italië naar EK leiden

Spalletti moet Italië naar het EK van volgend jaar in Duitsland loodsen. De ploeg pakte in de eerste twee groepsduels van de kwalificatie slechts drie punten en staat in september zodoende voor cruciale wedstrijden tegen Noord-Macedonië en Oekraïne.

Mancini stapte zondag verrassend op als bondscoach van Italië. Even later zei de trainer dat zijn vertrek vooral te wijten was aan de bondsvoorzitter, die zich te veel met de stafsamenstelling zou hebben bemoeid. Mancini gaat volgens diverse media bondscoach worden van Saoedi-Arabië.

De 58-jarige Mancini werd in 2018 eindverantwoordelijke bij Italië. In 2021 werd hij met de nationale ploeg Europees kampioen. Een jaar later ontbrak Italië op het WK in Qatar door een nederlaag tegen Noord-Macedonië in de kwalificatiereeks.