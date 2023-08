Steijn kiest weer voor Gorter bij Ajax: 'Kleine dingen vallen in zijn voordeel'

Jay Gorter verdedigt zaterdag het doel van Ajax in de uitwedstrijd tegen Excelsior. De doelman krijgt van trainer Maurice Steijn de voorkeur boven de van Eintracht Frankfurt overgekomen Diant Ramaj.

Gorter was afgelopen zaterdag in het thuisduel met Heracles Almelo (4-1) al invaller. Hij verving Gerónimo Rulli, die na een botsing met Jizz Hornkamp per brancard het veld moest verlaten. Ajax meldde maandag dat de Argentijn vanwege een schouderblessure tot de winterstop is uitgeschakeld.

"Met Diant Ramaj en Gorter hebben we twee talentvolle keepers", zegt Steijn op de site van Ajax. "Ik heb nu gekozen voor Gorter omdat hij al langer bij de groep zit en onze stijl van spelen beter beheerst."

"Hij kent de jongens in de achterhoede goed en spreekt de taal. Het zijn kleine dingen die in zijn voordeel vallen, want ze zitten dicht bij elkaar."

Gerónimo Rulli is de komende maanden niet inzetbaar bij Ajax. Foto: ANP

Akpom moet strijd aangaan met Brobbey

Ajax verwelkomde deze week spits Chuba Akpom en rechtsback Anton Gaaei. Steijn is blij met de aanwinsten. "Ik wilde een spits erbij. Met Brian Brobbey hebben we een uitstekende 'nummer negen', maar als Ajax zijnde kun je niet met één spits de competitie in. Akpom en Brobbey mogen gaan strijden wie de voorkeur krijgt."

Ook over Gaaei is Steijn zeer te spreken. "Hij is een zeer offensieve rechtsback die ook verdedigend zijn mannetje staat. Een talentvolle jongen die goed en sterk gebouwd is. Devyne Rensch is momenteel onze eerste rechtsback en Gaaei weet dat hij hem moet uitdagen."

Ajax speelt donderdag de eerste Europese wedstrijd van het seizoen tegen Ludogorets. De Bulgaarse club rekende in de derde voorronde van de Europa League af met het Kazachse FC Astana. "We hebben genoeg informatie voor de wedstrijd tegen ze", zegt Steijn over Ludogorets.

"Het is een trip die minder lang en zwaar is dan als we naar Kazachstan hadden gemoeten. Daar ben ik blij mee. Van wat ik heb gezien, is Ludogorets een goede ploeg met veel snelheid en individuele kwaliteit voorin. Ze maakten mooie en goede doelpunten. Een pittige tegenstander, maar we gaan het donderdag zien."