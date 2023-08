PSV'er Lang ontbreekt tegen Vitesse en is twijfelgeval voor CL-duel met Rangers

Noa Lang is zaterdag tijdens het Eredivisie-duel met Vitesse niet inzetbaar voor PSV. De aanvaller heeft nog te veel last van een lichte blessure. PSV-trainer Peter Bosz wil in aanloop naar het duel met Rangers in de play-offs van de Champions League geen risico nemen.

"Noa gaat niet spelen", vertelde Bosz vrijdag op de persconferentie. "Hij heeft gewoon meegetraind, maar de dokter geeft aan dat het gevaarlijk kan zijn om hem te laten spelen. Dat risico ga ik nu aan het begin van het seizoen niet nemen."

Lang liep in het Eredivisie-duel met FC Utrecht een lichte blessure op. Dinsdag in het Europese duel met Sturm Graz (1-3) zat de 24-jarige aanvaller al uit voorzorg op de bank.

PSV bereikte dankzij de zege op de Oostenrijkse club de laatste kwalificatieronde van de Champions League, waarin Rangers dinsdag om 21.00 uur de tegenstander is. De 59-jarige oefenmeester weet nog niet of Lang afreist naar Schotland.

Als de Eindhovenaren het tweeluik met de Rangers winnen, is de groepsfase van het miljardenbal een feit.