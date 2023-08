Slot is blij met terugkeer Trauner bij Feyenoord, maar baalt van interview Wieffer

Gernot Trauner keert zondag terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord voor de stadsderby tegen Sparta Rotterdam. Trainer Arne Slot geeft aan dat de verdediger voldoende is hersteld om speelminuten te maken. Wel baalt Slot van een interview van Mats Wieffer.

"Ik verwacht dat Gernot zondag bij de selectie zal zitten", zei Slot vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar het competitieduel met Sparta op Het Kasteel. "Hij heeft twee weken meegetraind. Als hij zaterdag goed doorkomt, zit hij bij de selectie. We moeten nog beoordelen of hij fit genoeg is om te starten."

Trauner raakte in april bij het Europa League-duel met AS Roma geblesseerd aan zijn knie. De Oostenrijker miste de laatste wedstrijden van vorig seizoen en was ook afwezig bij de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (0-1) en de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Fortuna Sittard (0-0).

De 31-jarige Trauner werd in juli door Slot benoemd tot nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Hij werd de opvolger van Orkun Kökçü, die deze zomer is overgestapt naar het Portugese Benfica. Lutsharel Geertruida en Justin Bijlow werden aangewezen als reserveaanvoerders.

Arne Slot in gesprek met Mats Wieffer. Foto: Pro Shots

Slot neemt het op voor Wieffer

Mats Wieffer was zondag na het puntenverlies tegen Fortuna kritisch op zijn eigen spel. "Er gaat veel mis, ook vooral bij mezelf. Ik ben nog niet de Mats die ik vorig jaar was. Ik ben een beetje zoekende", zei de middenvelder.

Slot vond dat Wieffer minder harde woorden had moeten gebruiken. "Ik vond hem te kritisch. Dat heb ik hem ook verteld", zei de coach. "Ik zei tegen hem dat elk balverlies van hem de komende wedstrijden zal worden uitvergroot. Ik vind het goed dat je kritisch naar je eigen prestatie kijkt, maar je kan doorslaan."

"Er is een landelijke discussie dat hij nu uit vorm is, maar hij heeft maar één mindere helft gespeeld. De tweede helft herstelde hij zich prima, alleen de eerste helft was slecht. Je geeft munitie aan iedereen om hem de komende wedstrijden niet goed te vinden. Dat vond ik iets te extreem verwoord van hem."