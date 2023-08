Ruben van Bommel een van zeventien debutanten in voorselectie Jong Oranje

Ruben van Bommel behoort voor het eerst tot de voorselectie van Jong Oranje. De AZ-aanvaller is één van de zeventien debutanten in de selectie van de nieuwe bondscoach Michael Reiziger.

Jong Oranje begint in september aan een nieuwe EK-kwalificatiecyclus, nadat de ploeg in juni op het EK in Georgië teleurstelde. Onder leiding van bondscoach Erwin van de Looi overleefde Jong Oranje een poule met Jong Portugal, Jong België en Jong Georgië niet.

Naast Van Bommel debuteert PSV-talent Isaac Babadi in de voorselectie van Jong Oranje. De achttienjarige middenvelder ontpopte zich bij zijn club in de eerste weken van het seizoen tot een revelatie. In de eerste drie wedstrijden van het seizoen - tegen Feyenoord, Sturm Graz en FC Utrecht - stond Babadi in de basis. Tegen Sturm Graz maakte hij voor PSV zelfs het openingsdoelpunt.

Andere opvallende namen die tot de voorlopige selectie behoren zijn Ajax-verdediger Jorrel Hato, NEC-aanvaller Sontje Hansen en Rav van den Berg. Het broertje van voormalig Jong Oranje-international Sepp verkaste deze zomer naar Middlesbrough. De definitieve selectie wordt op 1 september bekendgemaakt.

Jong Oranje trapt de EK-kwalificatiereeks op vrijdag 8 september af. In het Mandenmakers Stadion in Waalwijk is Jong Moldavië de tegenstander. Vier dagen later gaat de ploeg van trainer Reiziger op bezoek bij Jong Noord-Macedonië.

Voorlopige selectie Jong Oranje Doel: Dani van den Heuvel (Leeds United FC), Hugo Wentges (ADO Den Haag), Calvin Raatsie (FC Utrecht) Verdediging: Tyrese Asante (ADO Den Haag), Jorrel Hato (Ajax), Rio Hillen (De Graafschap), Serano Seymor (Excelsior), Finn van Breemen (FC Basel), Rav van den Berg (Middlesbrough FC), Youri Baas (NEC), Devyne Rensch (Ajax), Anass Salah-Eddine (Ajax), Neraysho Kasanwirjo (Feyenoord), Ki-Jana Hoever (Stoke City) Middenveld: Lennard Hartjes (Excelsior), Max Bruns (FC Twente), Youri Regeer (FC Twente), Calvin Twigt (FC Volendam), Isaac Babadi (PSV), Fedde de Jong (SC Cambuur), Kenneth Taylor (Ajax), Ryan Gravenberch (Bayern München), Dirk Proper (NEC) Aanval: Ruben van Bommel (AZ), Sontje Hansen (NEC), Noah Ohio (Royal Standard de Liège), Emanuel Emegha (RC Strasbourg Alsace), Million Manhoef (Vitesse)

Reiziger staat voor debuut als coach van Jong Oranje

De afgelopen vijf jaar stond Jong Oranje onder leiding van Van de Looi, die met het op één na hoogste Oranje-team twee EK's afwerkte. In 2021 haalde hij met Jong Oranje de halve finale en in 2023 ging het dus al in de groepsfase mis. Van de Looi gaf zelf al in februari aan na het EK toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

De KNVB vond in Reiziger een opvolger voor Van de Looi. De 72-voudig international was de afgelopen zes jaar werkzaam bij Ajax. In Amsterdam was hij onder meer assistent van Erik ten Hag. Ook werd Reiziger in 2018 met Jong Ajax kampioen van de Eerste Divisie.

Na afgelopen seizoen wilde hij als hoofdtrainer aan de slag. Omdat dat er bij Ajax niet in zat, verlengde Reiziger er zijn na het seizoen aflopende contract niet.