FC Twente legt 28 stadionverboden op na rellen rond wedstrijd tegen Hammarby

FC Twente heeft deze week 28 supporters een stadionverbod opgelegd. De Enschede club doet dit vanwege de rellen die ontstonden na het Conference League-duel met het Zweedse Hammarby IF.

Drie weken geleden ging het na de wedstrijd tegen Hammarby in de tweede voorronde van de Conferene League (1-0-zege voor FC Twente) in De Grolsch Veste volledig mis. De harde kern van FC Twente brak uit richting de hoofdtribune. Daar ontstond een massale vechtpartij met zo'n tweehonderd Zweedse supporters.

Eén man viel van de tribune en raakte gewond. De mobiele eenheid (ME) herstelde na enige tijd de orde in het stadion. Algemeen directeur Paul van der Kraan veroordeelde de "vreselijke" rellen na afloop. FC Twente stelde in samenwerking met de KNVB, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek in om de daders te achterhalen.

Dat heeft resultaat opgeleverd. "Deze week hebben de eerste 28 personen een brief ontvangen waarin staat dat de betreffende personen zich mogelijk schuldig gemaakt hebben aan ernstig wangedrag. FC Twente legt hun, gelet op de ernst van de verdenking, per direct een voorlopig stadionverbod op voor uit- en thuiswedstrijden van de club", meldt FC Twente op zijn website.

De Enschede club stelt dat het stadionverbod in elk geval geldt tot er een definitieve beslissing is genomen in de zaak. FC Twente verwacht daarnaast nog "enkele tientallen" stadionverboden uit te gaan delen. "Daarnaast behouden we ons het recht voor om de geleden schade, als gevolg van de ongeregeldheden, te verhalen op de betreffende personen."