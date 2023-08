Bondscoach Koeman neemt Van de Ven en Maatsen op in voorselectie Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft Micky van de Ven en Ian Maatsen opgenomen in zijn voorlopige selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Ierland van komende maand.

Verdediger Van de Ven maakte recent een megatransfer van VfL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur, dat minimaal 40 miljoen euro voor hem betaalt. De 22-jarige ex-speler van FC Volendam stond afgelopen weekeinde in de eerste Premier League-speelronde direct in de basis bij de Londenaren.

Van de Ven behoorde eind vorig jaar al tot de voorlopige Oranje-selectie voor het WK, maar viel af. Maatsen is wél een heel nieuw gezicht: de 21-jarige speler van Chelsea maakte vorig seizoen als wingback furore bij Burnley, dat hem huurde van 'The Blues'. Maatsen gaat dit jaar voor zijn kans op Stamford Bridge: vorig weekeinde viel de ex-jeugdspeler van Feyenoord en PSV in tegen Liverpool.

Tot de 29 spelers in de voorselectie behoort ook 101-voudig international Daley Blind, die recent tekende bij Girona. Onder anderen Ajacieden Steven Berghuis en Kenneth Taylor schitteren door afwezigheid. Ook Georginio Wijnaldum, die op een zijspoor is beland bij Paris Saint-Germain, ontbreekt.

Memphis Depay viert zijn comeback nadat hij de Nations League-eindronde miste door een blessure. De 29-jarige aanvaller loodste begin deze week Atlético Madrid naar een competitiezege op Granada met een heerlijke goal.

De definitieve groep voor de eerste interlands in het seizoen wordt op vrijdag 1 september bekendgemaakt.

Nederland pakte drie punten uit twee wedstrijden

Nederland speelt 7 september in het Philips Stadion in Eindhoven tegen Griekenland, waarna drie dagen later een bezoek aan Ierland volgt.

Oranje begon de EK-kwalificatie in maart met een zeer pijnlijke 4-0-nederlaag bij Frankrijk. Daarna werd met 3-0 gewonnen van het nietige Gibraltar.

In juni eindigde Nederland als laatste in de Nations League-eindronde door nederlagen tegen Kroatië en Italië. Dankzij de goede prestaties in de groepsfase van de Nations League heeft Oranje wel een vangnet voor zichzelf uitgespannen: bij het mislopen van een direct EK-ticket (oftewel een plek in de top twee van de groep) mag Nederland in het voorjaar van 2024 deelnemen aan de play-offs.

Het EK van volgend jaar wordt tussen 14 juni en 14 juli gespeeld in Duitsland. Tijdens de vorige EK-eindronde sneuvelde Oranje in de achtste finale tegen Tsjechië: 0-2.

Voorlopige selectie Oranje: Nathan Aké (Manchester City), Steven Bergwijn (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Daley Blind (Girona FC), Sven Botman (Newcastle United), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atlético Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Internazionale), Mark Flekken (Brentford), Cody Gakpo (Liverpool), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Atalanta), Noa Lang (PSV), Matthijs de Ligt (Bayern München), Ian Maatsen (Chelsea), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Andries Noppert (sc Heerenveen), Tijjani Reijnders (AC Milan), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (RB Leipzig), Joey Veerman (PSV), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Wout Weghorst (1899 Hoffenheim) en Mats Wieffer (Feyenoord).