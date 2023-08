Ajax heeft opvolger Timber binnen: Sutalo voor 20,5 miljoen euro naar Amsterdam

Ajax heeft met Josip Sutalo de opvolger voor Jurriën Timber binnen. De Amsterdamse club betaalt 20,5 miljoen euro aan Dinamo Zagreb voor de 23-jarige Kroaat, die zondag in de Johan Cruijff ArenA een contract tot medio 2028 tekent.

Al enige tijd was bekend dat Ajax de Kroatische verdediger over zou gaan nemen van Dinamo Zagreb. Maar die club lag nog enige tijd dwars, omdat het Sutalo er nog bij wilde hebben in het tweeluik tegen AEK in de derde voorronde van de Champions League.

Daarin werden de Kroaten zaterdag uitgeschakeld. Ajax betaalt een fors bedrag voor Sutalo, dat door bonussen nog met enkele miljoen kan oplopen tot 23,5 miljoen euro in totaal.

Sutalo geldt in Amsterdam als opvolger voor Timber, die Ajax deze zomer voor Arsenal verruilde. Sutalo, die ook in de belangstelling stond van onder meer Fiorentina, doorliep de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb. Voor die club speelde hij 87 officiële wedstrijden. In het seizoen 2020/2021 werd hij verhuurd aan NK Istra 1961.

Sutalo was vorig jaar met Kroatië actief op het WK in Qatar, waar hij met zijn land derde werd. De verdediger deed op het mondiale eindtoernooi één keer mee: in de troostfinale tegen Marokko.

Josip Sutalo speelde één duel voor Kroatië op het WK in Qatar. Foto: Getty Images

Sutalo gaat spelen met landgenoot Medic

Sutalo komt in Amsterdam landgenoot Jakov Medic tegen. De centrumverdediger werd eerder deze zomer door Ajax weggekocht bij St. Pauli. Ook versterkte Ajax de defensie donderdag al met de Deen Anton Gaaei, die voor zo'n 2 miljoen euro overkwam van Viborg FF.