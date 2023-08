PSG-doelman Rico verlaat 82 dagen na ongeluk het ziekenhuis: 'Eindelijk vrij'

Reservedoelman Sergio Rico van Paris Saint-Germain heeft vrijdag het ziekenhuis in Sevilla verlaten. De 29-jarige Spanjaard werd drie maanden geleden opgenomen op de intensive care nadat hij van een paard was gevallen. De keeper gaat thuis verder revalideren.

De keeper, die een trap in zijn nek zou hebben gekregen van het paard, werd na zijn ongeluk negentien dagen met ernstig hersenletsel in een kunstmatige coma gehouden. Op 4 juli mocht hij de intensive care verlaten.

Rico verruilde Sevilla in september 2019 op huurbasis voor Paris Saint-Germain, dat hem een jaar later definitief vastlegde. Hij is in Parijs reservekeeper achter Gianluigi Donnarumma. De Spanjaard beschikt nog over een contract tot de zomer van 2024.